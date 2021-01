Cum va fi VREMEA până în 8 februarie 2021. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii au anunțat vremea pentru următoarele patru săptămâni, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în două săptămâni dintre cele patru. Vor cădea și precipitații, în special în sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țării unde vor fi în exces, potrivit Mediafax.

Săptămâna 11 – 18 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele montane. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în extremitatea de sud și de sud-est a țării.

Your browser does not support the video tag.

Săptămâna 18 – 25 ianuarie

Temperaturile medii se vor situa în general în jurul celor normale pentru această perioadă, local mai coborâte în regiunile sudice și centrale. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în nord-vest.

Săptămâna 25 ianuarie – 1 februarie

Temperatura medie a aerului va fi apropiată de cea normală pentru acest interval, posibil ușor mai ridicată în extremitatea de sud și de sud-est a țării. Regimul pluviometric estimat pentru această săptămână va fi în general excedentar, mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 1 – 8 februarie

Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Sursă: digi24.ro