Cât de puțin a alocat România pentru pensii și ajutoare sociale într-un an întreg: Pe ce loc este țara noastră în Uniunea Europeană la acest capitol

România continuă să se situeze printre statele Uniunii Europene cu cele mai reduse cheltuieli pentru protecție socială, raportate la Produsul Intern Brut. În 2025, statul român a direcționat către pensii și alte forme de sprijin social aproximativ 17,1% din PIB, cu peste zece puncte procentuale sub media europeană, de 27,5%, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, cheltuielile pentru protecție socială au însumat 5.183 de miliarde de euro în 2025, în creștere cu 4,9% față de anul precedent. Cu toate acestea, ponderea lor în PIB-ul comunitar a scăzut cu 0,2 puncte procentuale.

România, printre țările cu cele mai mici alocări pentru protecție socială

Clasamentul european evidențiază diferențe importante între statele membre. Austria conduce topul, cu cheltuieli sociale echivalente cu 32,4% din PIB, urmată de Finlanda, cu 32,2%, și Franța, cu 32,1%.

La polul opus se află Irlanda, cu doar 11,7% din PIB alocat protecției sociale, Malta, cu 13,8%, și Ungaria, cu 16,7%. România ocupă, la rândul său, unul dintre ultimele locuri, cu o pondere de aproximativ 17,1%.

Cu cât au crescut cheltuielile sociale în România față de 2024?

Deși toate statele membre au raportat majorări nominale ale cheltuielilor pentru protecție socială în 2025, ritmul de creștere a fost foarte diferit de la o țară la alta.

Cele mai importante avansuri au fost înregistrate în Croația, unde cheltuielile au crescut cu 15,4%, Bulgaria, cu 12,1%, și Lituania, cu 11,6%.

România se află aproape de coada clasamentului, cu o creștere de numai 0,7% față de 2024. Un avans mai redus a fost consemnat doar în Grecia, de 0,6%. Finlanda a raportat, de asemenea, o evoluție modestă, de 1,3%.

Pe ce se duc cei mai mulți bani pentru protecție socială în UE?

Pensiile și serviciile de sănătate concentrează cea mai mare parte a bugetelor sociale europene. În 2025, prestațiile pentru limită de vârstă, care includ în principal pensiile, au însumat 2.152 de miliarde de euro, reprezentând 41,5% din totalul cheltuielilor pentru protecție socială.

Alte 1.556 de miliarde de euro au fost direcționate către prestațiile pentru boală și asistență medicală, echivalentul a 30% din total.

Restul fondurilor au acoperit ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități, pensiile de urmaș, sprijinul acordat familiilor și copiilor, indemnizațiile de șomaj, ajutoarele pentru locuință și programele destinate combaterii excluziunii sociale.

sursa: Cotidianul

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal