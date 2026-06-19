Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate
Avertisment DSVSA Alba: Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioadele cu temperaturi ridicate
DSVSA Alba le reamintește crescătorilor și deținătorilor de animale, printr-un comunicat de presă, transmis vineri, 19 iunie 2026, să ia măsuri pentru protejarea acestora pe perioada caniculei, în contextul temperaturilor ridicate prognozate în următoarele zile.
Având în vedere temperaturile ridicate prognozate pentru perioada următoare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba reamintește tuturor deținătorilor și crescătorilor de animale obligația de a respecta măsurile necesare pentru asigurarea protecției și bunăstării acestora.
Pentru prevenirea efectelor negative ale caniculei asupra animalelor, proprietarii trebuie să asigure adăposturi care să ofere protecție împotriva expunerii directe la soare, acces permanent la apă proaspătă și furaje corespunzătoare, precum și funcționarea în condiții optime a sistemelor de adăpare, furajare și ventilație. Totodată, este necesară verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în special a sistemelor de ventilație și a generatoarelor de energie electrică.
Animalele crescute în spații deschise trebuie să beneficieze de zone umbrite și de surse suficiente de apă potabilă. În situațiile în care accesul la apă este dificil sau sursele sunt blocate, aceasta trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a preveni deshidratarea.
Pe durata perioadelor caniculare, animalele utilizate pentru tracțiune sau alte activități de povară nu trebuie exploatate în intervalul orar 12:00–18:00, atunci când temperatura la umbră depășește 25°C.
Deținătorii de animale de companie au obligația de a le asigura adăpost și apă în permanență și de a nu le lăsa în vehicule staționate, fără ventilație adecvată.
În cazul apariției unor modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor, proprietarii trebuie să contacteze de urgență medicul veterinar responsabil de supravegherea efectivelor din localitatea respectivă.
În situația în care sursele de apă sunt limitate, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al animalelor, care poate varia în funcție de specie, talie, rasă, vârstă, stare fiziologică, temperatură și umiditatea mediului:
• vaci de lapte – 38–52 litri/zi;
• bovine – aproximativ 38 litri/zi;
• cabaline – 20–45 litri/zi;
• porcine – 4–11,5 litri/zi;
• ovine – aproximativ 6 litri/zi;
• păsări de curte – aproximativ 0,5 litri/zi.
De asemenea, transportatorii de animale trebuie să verifice condițiile de microclimat din mijloacele de transport, să adapteze densitatea de încărcare la condițiile meteorologice și să dispună de planuri de urgență pentru situațiile neprevăzute.
DSVSA Alba monitorizează permanent respectarea normelor privind bunăstarea animalelor și recomandă tuturor deținătorilor să respecte aceste măsuri pentru protejarea sănătății și confortului animalelor pe perioada temperaturilor ridicate, se arată într-un comunicat de presă transmis de DVSA Alba.
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