Autoritățile iau în calcul o taxă de acces pe Transfăgărășan, care să țină sub control aglomerația și să aducă fonduri pentru protejarea zonei

Transfăgărășanul ar putea avea taxă de acces, ca să fie mai aerisit și mai bine păstrat

Autoritățile se gândesc să introducă o taxă de acces pe Transfăgărășan, ca să mai reducă aglomerația, să pună ordine în comerțul de pe marginea drumului și să strângă bani pentru investiții în turism.

Problema cea mai mare e la Bâlea Lac unde vara e haos, cu coloane de mașini parcate necorespunzător, mizerie, tarabe puse peste tot și urși care vin la gunoaie, așa că locul riscă să se transforme într-o zonă distrusă de turismul de masă.

Banii dintr-o eventuală taxă ar putea merge către parcări civilizate, tarabe autorizate și un turism mai sustenabil.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, spune că atunci când ajungi pe Transfăgărășan vezi doar o grămadă de tarabe și kitsch care îți taie tot cheful și că situația trebuie reglementată, altfel peisajul cultural de acolo va fi pierdut.

În multe zone turistice similare din Europa există deja acces controlat și taxe care se întorc în investiții locale, iar la noi fiind un drum național deschis doar câteva luni pe an autoritățile trebuie să găsească baza legală pentru o astfel de măsură.

O soluție ar fi includerea regiunii în Codul Patrimoniului, unde peisajul cultural ar beneficia de norme stricte de protecție și gestionare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI