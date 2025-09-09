9 septembrie 2025 | Circulație închisă pe Transfăgărășan… pentru realizarea unui spot publicitar!
Circulație închisă pe Transfăgărășan… pentru realizarea unui spot publicitar!
Traficul va fi închis temporar pe Transfăgărășan.
Se va întâmpla marți, 9 septembrie 2025.
Motivul este… realizarea unui spot publicitar!
„Se închide traficul pe Transfăgărășan pentru realizarea unui spot publicitar.
Marți, 09.09.2025, în intervalul orar 07:00 – 11:00 și 14:30 – 20:00 se va închide circulația rutieră pe DN7C – Transfăgărășan, pe sectorul cuprins intre Bâlea Lac și Bâlea Cascadă.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a transmis DRDP Brașov.
foto: arhivă
