Autobază cu hală pentru autobuze și stații de încărcare electrică în zona Partoș: Au fost aprobați indicatorii tehnico-economice pentru investiție

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, în ședința ordinară de marți, 29 aprilie 2025, documentația tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, și indicatoriii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Realizare infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători”, care urmează să fie implementat de Primăria Alba Iulia pe strada Gemenilor, nr.13, din Partoș.

Prin proiect se dorește printre altele, construirea unei autobaze cu hală pentru autobuze, realizarea de stații de încărcare electrică, dar și punerea în practică a unui sistem de Bike Sharing.

Proiectul prevede realizarea unei hale ce va adăposti autobuze în vederea încărcării lor pe perioada nopții, asigurând condițiile optime de climat. În afara halei vor mai exista locuri de parcare pentru autobuze, o parte dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă, parcări de tip Park & Ride, parcări pentru angajați, stații de autobuz plecare-sosire, sistem de închiriere biciclete.

Accesul pe parcelă se va realiza pe latura de Sud a acesteia, dinspre sensul giratoriu. Ieșirea de pe parcelă se va realiza prin același loc. Imediat la intrarea în incintă, pe partea dreaptă, a fost amenajată o stație de autobus – SOSIRE și sistemul de Bike sharing.

În continuare a fost realizată o buclă cu sens unic ce deservește parcării autobuzelor și parcării de tip Park and Ride după cum urmează:

•Spre latura de Est au fost amenajate locurile de parcare de tip Park and Ride, 52 la număr, dintre care 4 pentru persoane cu dizabilități. Acestea au acces din interiorul incintei și sunt deservite de 24 stații de încărcare pentru autoturisme.

•40 de locuri de parcare pentru autobuze în hală, fiecare cu stație de încărcare lentă. Acestea au dimensiuni de 13x4m iar interaxul structurii a fost dictat de acest pas, fiind realizat la 8,6m.

•Un spațiu destinat spălătoriei și unul destinat atelierului de mici reparații. Cele două sunt deservite de o zonă de spații tehnice și de depozitare de aproximativ 380mp ce poate adăposti și alte funcțiuni zgomotoase pentru a proteja zona administrativă. Înălțimea halei permite împărțirea spațiului in două nivele, rezultând o suprafață dublă în cazul în care va fi nevoie (760mp)

•Spre partea de vest au fost amenajate cele 20 de locuri de parcare exterioare destinate autobuzelor, 7 dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă. Pentru restul am propus pregătirea racordului în eventualitatea suplimentării cu noi stații de încărcare pe viitor.

Zona de administrativă a fost amplasată în partea de sud a halei, în imediata vecinătate a accesului pe parcelă și a parcării pentru angajați. S-a optat pentru această poziție datorită caracterului de reprezentare pe care această parte a construcției îl va primi.

La parter găsim recepția, vestiarele care au acces atât dinspre recepție cât si dinspre hală, grupuri sanitare, depozitări si spații tehnice. La nivelul etajului 1 au fost amenajate birouri, o sală de ședințe și o zonă de relaxare iar la nivelul etajului 2 se află birouri, spații tehnice pentru partea de IT și o chicinetă unde angajații pot lua masa. Zona administrativă va fi dotată cu ascensor.

La finalul buclei a fost amenajată o stație de autobus – PLECARE

Hala va fi executată din elemente de beton prefabricat, beton turnat în situ, elemente metalice, panouri termoizolante, tâmplărie de tip „perete cortină” și tâmplărie clasică.

Incinta va fi dotată cu sistem de iluminat exterior, sistem de colectare a apelor pluviale, sistem de supraveghere video, împrejmuire.

Valoarea totală a investiției este de 57.644.599,53 lei inclusiv TVA, respectiv 48.677.573,56 lei fără TVA. Valoarea CM este de 39.502.078,99 lei inclusiv TVA, respectiv 33.195.024,36 lei fără TVA.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului se face din bugetul local și alte surse constituite conform legii.

Proiectul urmează să se depună pentru finanțare in cadrul PR C 2014 – 2027 in baza Ghidul de finanțare în cadrul apelului de proiecte Prioritatea 4, Actiuneal 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane) unde este finanțabil in limita valorii eligibile de 9.078.837 euro, respectiv 44.765.471,59 lei inclusiv TVA.

Se dorește, astfel, implementarea unui sistem de transport care sa utilizeze energia verde, reducând astfel emisiile de CO2 și poluarea fonică, îmbunătățind calitatea vieții urbane.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI