Atleta albaiuliană Larisa Ardean, locul 4 la Balcaniada de marș din Turcia! Rezultat notabil pentru sportiva din Cetatea Marii Uniri, pregătită de Gabriel Avram

Alteta albaiuliană Larisa Ardean (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) a terminat pe poziția a patra în cursa de 5 kilometri Under 18 din cadrul Campionatelor Balcanice de marș care se dispută în Turcia, la Izmir.

Sportiva pregătită de antrenorul Gabriel Avram, aflată la prima participare internațională, a ratat de puțin o medalia, fiind întrecută pe ultimii metri, însă rezultatul este unul notabit, ținând cont că și-a depășit propriul record cu mai bine de un minut.

„Am pierdut locul 3 la finish, fiind depășită de o atletă din Ucraina. Timpul realizat este unul excepțional, cu peste un minut peste cea mai bună performanță a ei”, a comentat antrenorul Gabriel Avram.

Larisa Ardean (va împlini 16 ani în 15 martie) este o veritabilă performeră, având la activ, în plan intern 15 campionate naționale consecutive câștigate, nepierzând nicio cursă în care a fost la start.

La competiția balcanică, la Under 18 au fost 11 atlete, primele clasate fiind Chara Gerou (Grecia) – timpul 23:46, Guler Tekbaș (Turcia) – rezultatul 23:55, Khristyna Ponikarchyk (Ucraina), rezultatul 23:58 și Larisa Andreea Ardean (România), cu 24:03.

