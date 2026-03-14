Atleta albaiuliană Larisa Ardean, locul 4 la Balcaniada de marș din Turcia! Rezultat notabil pentru sportiva din Cetatea Marii Uniri

Dan HENEGAR

Atleta albaiuliană Larisa Ardean, locul 4 la Balcaniada de marș din Turcia! Rezultat notabil pentru sportiva din Cetatea Marii Uniri, pregătită de Gabriel Avram

Alteta albaiuliană Larisa Ardean (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) a terminat pe poziția a patra în cursa de 5 kilometri Under 18 din cadrul Campionatelor Balcanice de marș care se dispută în Turcia, la Izmir.

Sportiva pregătită de antrenorul Gabriel Avram, aflată la prima participare internațională, a ratat de puțin o medalia, fiind întrecută pe ultimii metri, însă rezultatul este unul notabit, ținând cont că și-a depășit propriul record cu mai bine de un minut.

Am pierdut locul 3 la finish, fiind depășită de o atletă din Ucraina. Timpul realizat este unul excepțional, cu peste un minut peste cea mai bună performanță a ei”, a comentat antrenorul Gabriel Avram.

Larisa Ardean (va împlini 16 ani în 15 martie) este o veritabilă performeră, având la activ, în plan intern 15 campionate naționale consecutive câștigate, nepierzând nicio cursă în care a fost la start.

La competiția balcanică, la Under 18 au fost 11 atlete, primele clasate fiind Chara Gerou (Grecia) – timpul 23:46, Guler Tekbaș (Turcia) – rezultatul 23:55, Khristyna Ponikarchyk (Ucraina), rezultatul 23:58 și Larisa Andreea Ardean (România), cu 24:03.

Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj” Arena

Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj" Arena Volei Alba Blaj, campioana României, a început asaltul spre cucerirea unui nou titlu național, primele confruntări din faza eliminatorie fiind cu Rapid București. În primul meci, echipa din „Mica Romă" a […]

Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe Albaiulianul Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat primul gol de la revenirea în China, chiar împotriva fostei sale echipe din această țară. Nicolae Stanciu a punctat în duelul pe care echipa lui actuală, Dalian Yingbo, l-a pierdut în fața […]

Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0 | Remiză albă care menține suspansul în lupta pentru play-off Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un duel încins pentru play-off, cu două reprize diametral opuse, s-a încheiat cu o remiză albă care menține suspansul în calculele calificării în play-off.

