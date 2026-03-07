Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), iarăși campioană națională! Al 15-lea titlu, din tot atâtea concursuri, pentru sportiva pregătită de Gabriel Avram

Sport

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), iarăși campioană națională! Al 15-lea titlu, din tot atâtea concursuri, pentru sportiva albaiuliană pregătită de Gabriel Avram

Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) a cucerit medalia de aur în proba de 3000 metri marș, la Under 20. stabilind un veritabil record, cu 15 titluri naționale din tot atâtea curse

Citește și: FOTO: Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani!

Larisa Ardean a câștigat proba de 3000 m marș din cadrul Campionatului Național de Sală Under 20 cu timpul de 15:13.08. Este al 15 titlu național din tot atâtea concursuri pentru sportiva legitimată la LPS – CS Unirea Alba Iulia și pregătită de antrenorul Gabriel Avram, albaiulianca fiind neînvinsă de 5 ani și clasându-se mereu pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Urmează Campionatul Balcanic de marș Under 20 și Under 18, care va avea loc săptămâna viitoare la Izmir, Turcia

