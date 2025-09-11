Rămâi conectat

Curier Județean

ASTĂZI: Seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor continuă în incinta Carolina Mall, cu acces liber pentru public

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

ISU Alba continuă seria evenimentelor dedicate Zilei Pompierilor cu activități pentru public la Carolina Mall din Alba Iulia

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba îi așteaptă și astăzi, 11 septembrie, de la ora 13.00, în incinta Carolina Mall din Alba Iulia, pe toți cei interesați să ia parte la activitățile dedicate Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie.

Evenimentul vine după ce marți, 9 septembrie, a fost organizată o manifestare similară, cu mare succes în rândul publicului. Programul pregătit pentru această zi include demonstrații de prim ajutor, activități de informare preventivă, o expoziție cu tehnica de intervenție și ateliere interactive pentru copii.

Citește și: VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia

Prin aceste activități, pompierii din Alba urmăresc să crească nivelul de conștientizare al comunității cu privire la măsurile de siguranță și să promoveze comportamente preventive în situații de urgență.

Manifestarea face parte dintr-o serie mai amplă de evenimente organizate de ISU Alba în perioada 9–13 septembrie, în diferite locații din județ, pentru a marca Ziua Pompierilor din România.

Participarea este liberă, iar organizatorii îi invită în special pe părinți să vină împreună cu cei mici, care vor putea învăța despre siguranță și prevenție într-un mod interactiv și prietenos.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 38 de minute

în

11 septembrie 2025

De

13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții Evenimentul „Masa care Unește” promite o zi plină de muzică, zâmbete și momente speciale care aduc oamenii mai aproape. Accesul va fi liber începând cu ora 19:00, iar participanții se vor putea bucura de un program variat […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de 71 de ani, rănit

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 septembrie 2025

De

ACCIDENT pe DJ 704 A, între Strungari și Pianu de Sus: Un copac a căzut pe o mașină. Șoferul, de 71 de ani, rănit Miercuri, 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 704 A, a avut loc un eveniment rutier. Potrivit IPJ […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: A încălcat un ordin de protecție și i-a distrus telefonul fostei concubine

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 septembrie 2025

De

Bărbat de 37 de ani, din Aiud, REȚINUT pentru mai multe infracțiuni: Un bărbat din Aiud a fost reținut pentru nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție și distrugere. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 9 minute

11-12 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 8 județe: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 8 județe: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide Hidrologii...
Actualitateacum 2 ore

Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș, convocați de MApN pentru un exercițiu de mobilizare și activități de pregătire și antrenament

Rezerviștii din Sibiu și Mureș, convocați de MApN în perioada 15-19 septembrie pentru un exercițiu de mobilizare și antrenamente militare...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

13 septembrie 2025 | „Masa care Unește” în Cetatea Alba Carolina: Tot ce trebuie să știe participanții. Instrucțiuni pentru brățări, zone și programul zilei

Tot ce trebuie să știi pentru a participa la Masa care Unește: Brățări, zone și program pas cu pas Ne...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta: „Evenimentul va avea un impact semnificativ pentru comunitate”

Pregătiri pe ultima sută de metri pentru „Masa care Unește”, al treilea record mondial stabilit în Alba Iulia. Flaviu Buta:...

Curier Județean

Curier Județeanacum 38 de minute

13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții

13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia. PROGRAMUL spectacolelor: Muzică și momente speciale pentru toți participanții Evenimentul „Masa...
Curier Județeanacum 2 ore

ASTĂZI: Seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor continuă în incinta Carolina Mall, cu acces liber pentru public

ISU Alba continuă seria evenimentelor dedicate Zilei Pompierilor cu activități pentru public la Carolina Mall din Alba Iulia Inspectoratul pentru...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța”

Europarlamentarul Victor Negrescu: „Susțin candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța” Am...
Politică Administrațieacum 2 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 2 zile

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc

9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

9 septembrie: Evenimente și personalități marcante care au influențat istoria și cultura

9 septembrie: Evenimente importante și personalități marcante care au influențat istoria, cultura și societatea Ziua de 9 septembrie a adus...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea