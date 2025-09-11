ASTĂZI: Seria de evenimente dedicate Zilei Pompierilor continuă în incinta Carolina Mall, cu acces liber pentru public

ISU Alba continuă seria evenimentelor dedicate Zilei Pompierilor cu activități pentru public la Carolina Mall din Alba Iulia

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba îi așteaptă și astăzi, 11 septembrie, de la ora 13.00, în incinta Carolina Mall din Alba Iulia, pe toți cei interesați să ia parte la activitățile dedicate Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie.

Evenimentul vine după ce marți, 9 septembrie, a fost organizată o manifestare similară, cu mare succes în rândul publicului. Programul pregătit pentru această zi include demonstrații de prim ajutor, activități de informare preventivă, o expoziție cu tehnica de intervenție și ateliere interactive pentru copii.

Prin aceste activități, pompierii din Alba urmăresc să crească nivelul de conștientizare al comunității cu privire la măsurile de siguranță și să promoveze comportamente preventive în situații de urgență.

Manifestarea face parte dintr-o serie mai amplă de evenimente organizate de ISU Alba în perioada 9–13 septembrie, în diferite locații din județ, pentru a marca Ziua Pompierilor din România.

Participarea este liberă, iar organizatorii îi invită în special pe părinți să vină împreună cu cei mici, care vor putea învăța despre siguranță și prevenție într-un mod interactiv și prietenos.

