VIDEO | Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia

Demonstrații de prim ajutor ale ISU Alba și ateliere pentru întreaga familie: Eveniment dedicat Zilei Pompierilor, la Alba Iulia

ISU Alba a organizat, marți, 9 septembrie 2025, activități speciale cu prilejul Zilei Pompierilor din România, ce se sărbătorește pe 13 septembrie.

Evenimentul a avut loc în incinta Alba Mall din municipiul Alba Iulia și a fost dedicat mai cu seamă familiilor cu copii.

Programul a inclus demonstrații de prim ajutor, activități de informare preventivă, o expoziție cu tehnica de intervenție și ateliere interactive destinate copiilor.

„Aceste activități sunt menite să crească gradul de conștientizare al comunității privind măsurile de siguranță și să încurajeze comportamentele preventive în fața situațiilor de urgență.

Evenimentul face parte dintr-o serie de activități desfășurate de ISU Alba în perioada 9–13 septembrie, în diverse locații din județ, pentru a marca Ziua Pompierilor din România”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI