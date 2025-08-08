ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când intră titanii șoselelor în Cetatea Alba Carolina

Truck Tuning Art 2025, cea de-a șasea ediție, începe astăzi, 8 august, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă, toate vor avea loc în Cetatea Alba Carolina.

Au mai rămas doar câteva ore până la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului din Cetatea Alba Carolina. Truck Tuning Art revine astăzi la Alba Iulia, iar organizatorii au pregătit și anul acesta un show de zile mari.

Titanii șoselelor se reîntorc în Cealaltă Capitală, la cel mai mare festival de camioane din România. Peste 300 de camioane spectaculoase vă așteaptă să le admirați, dar și să participați la demonstrații incredibile.

Din program nu puteau să lipsească provocările la masa de skandenberg, dar și confruntarea Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de Camioane. Un alt moment inedit va fi Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, unde se va încerca tractarea unui autocamion încărcat.

În cadrul evenimentului va fi organizată și o licitație în scop caritabil, iar fondurile obținute vor fi donate unui caz medical grav al unui șofer care are nevoie de o intervenție costisitoare în afara țării.

Pentru cei care își vor petrece weekend-ul în Cetatea Alba Carolina, organizatorii au pregătit concerte, dar și un show TTA de lumini și umbre, asigurat de camioanele participante.

PROGRAM 08-10 AUGUST 2025

VINERI – 8.08.2025

– ORA 09 – Sosirea participanților la sediul Tomiflex – Sântimbru, Str. Gării FN

– ORA 13 – Formarea primelor grupe de participanți la sediul Tomiflex din Sântimbru

– ORA 14 – Formarea coloanei participanților, instruirea asupra traseului și a conduitei pe parcursul desfășurării evenimentului, aducerea la cunoștință a regulamentului festivalului și semnarea acestuia de către participanți.

Participanții vor forma o coloană de la intersecția giratorie Ambient, Str. Alexandru Ioan Cuza până în proximitatea sensului giratoriul de la ieșirea Alba Nord.

– ORA 16 – Punerea în mișcare a coloanei pe traseul Ambient – Ampoi 1 – Centru – Bd. Ferdinand I, Bd. Încoronării – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Horea-Celea Moților – Strada Gemina – intrare Cetate (Spațiile Rima).

– ORA 17 – Intrarea în Cetate și parcarea camioanelor

– ORA 20 – Terminarea parcării camioanelor

– ORA 20 – Music Show asigurat de către DJ Cretzu & Spectacol de lumini ale camioanelor expozanților

– ORA 23 – Închiderea programului

SÂMBATA -09.08.2025

– ORA 10 – Deschiderea programului

– ORA 10-17 – Jurizare Camioane

– ORA 17 – Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de Camioane.

– ORA 20 – Concert Cristian Alexievici Band

– ORA 22-22:30 – Show TTA lumini si umbre – camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini

– ORA 23 – Închiderea programului

DUMINICĂ – 10.08.2025

– ORA 10 – Deschiderea programului

– ORA 10-12 – Jurizarea camioanelor

– ORA 12 – Poziționarea si pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu

– ORA 13 – Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, se va încerca tractarea unui autocamion încărcat

– ORA 14-16 – Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.

Concursul este arbitrat de ARBITRUL INTERNAȚIONAL ROXANA AVRAM GEORGESCU (VALAHIȚA) – OPEN fără limita de greutate pentru șoferii prezenți la festival.

Câștigătorii concursului vor primii premii după cum urmează Locul I, Locul II si Locul III.

Secțiune Știri sub articolul principal

