ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când intră titanii șoselelor în Cetatea Alba Carolina
ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când intră titanii șoselelor în Cetatea Alba Carolina
Truck Tuning Art 2025, cea de-a șasea ediție, începe astăzi, 8 august, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă, toate vor avea loc în Cetatea Alba Carolina.
Au mai rămas doar câteva ore până la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului din Cetatea Alba Carolina. Truck Tuning Art revine astăzi la Alba Iulia, iar organizatorii au pregătit și anul acesta un show de zile mari.
Titanii șoselelor se reîntorc în Cealaltă Capitală, la cel mai mare festival de camioane din România. Peste 300 de camioane spectaculoase vă așteaptă să le admirați, dar și să participați la demonstrații incredibile.
Din program nu puteau să lipsească provocările la masa de skandenberg, dar și confruntarea Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de Camioane. Un alt moment inedit va fi Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, unde se va încerca tractarea unui autocamion încărcat.
Citește și: VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
În cadrul evenimentului va fi organizată și o licitație în scop caritabil, iar fondurile obținute vor fi donate unui caz medical grav al unui șofer care are nevoie de o intervenție costisitoare în afara țării.
Pentru cei care își vor petrece weekend-ul în Cetatea Alba Carolina, organizatorii au pregătit concerte, dar și un show TTA de lumini și umbre, asigurat de camioanele participante.
PROGRAM 08-10 AUGUST 2025
VINERI – 8.08.2025
– ORA 09 – Sosirea participanților la sediul Tomiflex – Sântimbru, Str. Gării FN
– ORA 13 – Formarea primelor grupe de participanți la sediul Tomiflex din Sântimbru
– ORA 14 – Formarea coloanei participanților, instruirea asupra traseului și a conduitei pe parcursul desfășurării evenimentului, aducerea la cunoștință a regulamentului festivalului și semnarea acestuia de către participanți.
Participanții vor forma o coloană de la intersecția giratorie Ambient, Str. Alexandru Ioan Cuza până în proximitatea sensului giratoriul de la ieșirea Alba Nord.
– ORA 16 – Punerea în mișcare a coloanei pe traseul Ambient – Ampoi 1 – Centru – Bd. Ferdinand I, Bd. Încoronării – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Horea-Celea Moților – Strada Gemina – intrare Cetate (Spațiile Rima).
– ORA 17 – Intrarea în Cetate și parcarea camioanelor
– ORA 20 – Terminarea parcării camioanelor
– ORA 20 – Music Show asigurat de către DJ Cretzu & Spectacol de lumini ale camioanelor expozanților
– ORA 23 – Închiderea programului
Citește și: Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă
SÂMBATA -09.08.2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-17 – Jurizare Camioane
– ORA 17 – Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de Camioane.
– ORA 20 – Concert Cristian Alexievici Band
– ORA 22-22:30 – Show TTA lumini si umbre – camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini
– ORA 23 – Închiderea programului
DUMINICĂ – 10.08.2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-12 – Jurizarea camioanelor
– ORA 12 – Poziționarea si pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu
– ORA 13 – Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, se va încerca tractarea unui autocamion încărcat
– ORA 14-16 – Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.
Concursul este arbitrat de ARBITRUL INTERNAȚIONAL ROXANA AVRAM GEORGESCU (VALAHIȚA) – OPEN fără limita de greutate pentru șoferii prezenți la festival.
Câștigătorii concursului vor primii premii după cum urmează Locul I, Locul II si Locul III.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
Radu Valahu, cel mai puternic român, vine la Alba Iulia ca să facă din nou spectacol la TTA. Acesta este hotărât să doboare și câteva recorduri Puterea absolută vine la Alba Iulia! Radu Valahu pregătește un record de tractare cu zeci de tone! Între 8 și 10 august, acesta va fi prezent în Cetatea Alba […]
Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă
Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă A mai rămas doar o zi până la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului din Cetatea Alba Carolina. Truck Tuning Art revine de mâine, 8 august 2025, la Alba […]
Lucrări de 10 milioane de euro, inclusiv în Alba, pentru asigurarea versanților înpotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina
Lucrări de milioane de euro, inclusiv în Alba, pentru asigurarea versanților înpotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin DRDP Cluj, a lansat luni, 4 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publice a lucrărilor pentru asigurarea versanților împotriva […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Educației pasează problema burselor: „Nu avem fonduri, dar universitățile pot acorda burse din fonduri proprii”
Ministerul Educației pasează problema burselor către universități: „Nu avem fonduri, să le ofere din banii proprii” Ministrul Educației, Daniel David,...
Agenția pentru Egalitatea de Șanse cere incriminarea femicidului în Codul Penal, după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, în ciuda ordinului de protecție
ANES solicită includerea femicidului în Codul Penal și avertizează: lipsa intervenției rapide a autorităților costă vieți Decizia vine după ce,...
Știrea Zilei
ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când intră titanii șoselelor în Cetatea Alba Carolina
ASTĂZI | Începe Truck Tuning Art 2025, la Alba Iulia. Camioane spectaculoase și demonstrații incredibile la festivalul camioanelor tunate. Când...
VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
Radu Valahu, cel mai puternic român, vine la Alba Iulia ca să facă din nou spectacol la TTA. Acesta este...
Curier Județean
FOTO | Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea Artilerie și rachete din cadrul Academiei Forțelor Terestre
Admitere cu brio pentru un absolvent al colegiului militar albaiulian O carieră frumoasă se construiește prin muncă susținută, ambiție și...
VIDEO | 9 august 2025: Eveniment caritabil organizat la Alba Iulia de Asociația „Prietenii lui Azor” pentru cățeii fără adăpost
9 august 2025: Eveniment caritabil organizat de Asociația „Prietenii lui Azor” pentru cățeii fără adăpost Asociația „Prietenii lui Azor”, care...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...