Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă
A mai rămas doar o zi până la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului din Cetatea Alba Carolina. Truck Tuning Art revine de mâine, 8 august 2025, la Alba Iulia, iar organizatorii au pregătit și de data aceasta un show de zile mari.
Titanii șoselelor se reîntorc în Cealaltă Capitală, la cel mai mare festival de camioane din România. Peste 300 de camioane spectaculoase vă așteaptă să le admirați, dar și să participați la demonstrații incredibile.
”Suntem în grafic cu organizarea. Ca o noutate, față de anul trecut, vor participa peste 300 de camioane, este un boom extraordinar. Vom forma coloana începând de la sensul giratoriu de la Ambient până în giratoriu de la Alba Iulia Nord, pe banda 1, am obținut aprobarea.
Un lucru inedit, am făcut o tragere la sorți, și 40 de adulți și copii vor urma coloana cu autobuzul etajat pe tot traseul, până în Cetate”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Florin Tomuța.
Citește și: #HaiSăAjutăm – Comunitatea TTA, apel pentru o familie de șoferi care a rămas casă în urma inundațiilor devastatoare: ”Truck Tuning Art nu este doar un festival, ci o familie”!
PROGRAM 08-10 AUGUST 2025
VINERI – 8.08.2025
– ORA 09 – Sosirea participanților la sediul Tomiflex – Sântimbru, Str. Gării FN
– ORA 13 – Formarea primelor grupe de participanți la sediul Tomiflex din Sântimbru
– ORA 14 – Formarea coloanei participanților, instruirea asupra traseului și a conduitei pe parcursul desfășurării evenimentului, aducerea la cunoștință a regulamentului festivalului și semnarea acestuia de către participanți.
Participanții vor forma o coloană de la intersecția giratorie Ambient, Str. Alexandru Ioan Cuza până în proximitatea sensului giratoriul de la ieșirea Alba Nord.
Citește și: 8-10 august 2025 | Titanii șoselelor revin la Truck Tuning Art, la Alba Iulia: Peste 300 de camioane și 65.000 de vizitatori, așteptați în Cetatea Alba Carolina
– ORA 16 – Punerea în mișcare a coloanei pe traseul Ambient – Ampoi 1 – Centru – Bd. Ferdinand I, Bd. Încoronării – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Horea-Celea Moților – Strada Gemina – intrare Cetate (Spațiile Rima).
– ORA 17 – Intrarea în Cetate și parcarea camioanelor
– ORA 20 – Terminarea parcării camioanelor
– ORA 20 – Music Show asigurat de către DJ Cretzu & Spectacol de lumini ale camioanelor expozanților
– ORA 23 – Închiderea programului
SÂMBATA -09.08.2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-17 – Jurizare Camioane
– ORA 17 – Radu Valahu vs “Melcul Turbo” celebrul camion al celor de la Troaca De Aur (Piața Toboșarului) + semiremorca cu simulatorul de Camioane.
– ORA 20 – Concert Cristian Alexievici Band
– ORA 22-22:30 – Show TTA lumini si umbre – camioanele participante vor asigura un spectacol de lumini
– ORA 23 – Închiderea programului
DUMINICĂ – 10.08.2025
– ORA 10 – Deschiderea programului
– ORA 10-12 – Jurizarea camioanelor
– ORA 12 – Poziționarea si pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu
– ORA 13 – Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, se va încerca tractarea unui autocamion încărcat
– ORA 14-16 – Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.
Concursul este arbitrat de ARBITRUL INTERNAȚIONAL ROXANA AVRAM GEORGESCU (VALAHIȚA) – OPEN fără limita de greutate pentru șoferii prezenți la festival.
Câștigătorii concursului vor primii premii după cum urmează Locul I, Locul II si Locul III.
– ORA 16 – Festivitate de Premiere și licitația cu Scop Caritabil #HaiSaAjutam
Licitația caritabilă – cu această ocazie va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care si-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.
Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show-Cel mai tare din Cetate, precum și acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către Dl Primar Pleșa Gabriel, acordat celui mai votat camion de către public.
– ORA 17 – Pregătire pentru ieșirea din Cetate
– ORA 18 – Terminarea festivalului și plecarea în coloana pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.
