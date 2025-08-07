VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
Radu Valahu, cel mai puternic român, vine la Alba Iulia ca să facă din nou spectacol la TTA. Acesta este hotărât să doboare și câteva recorduri
Puterea absolută vine la Alba Iulia! Radu Valahu pregătește un record de tractare cu zeci de tone! Între 8 și 10 august, acesta va fi prezent în Cetatea Alba Carolina, la cea de-a șasea ediție a festivalului Truck Tuning Art.
Cunoscut ca fiind cel mai mare eveniment dedicat camioanelor tunate din România, sunt așteptate peste 300 de astfel de „bijuterii”. Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea admira parada impresionantă a camioanelor, va asista la concursuri de putere, inclusiv demonstrații spectaculoase cu Radu Valahu, dar și dueluri între tirurile super modificate.
„Bună ziua, prieteni! Cel mai puternic om nu poate fi decât la cel mai puternic festival. Când spun puternic, mă refer la toate aspectele, la întregul cumul al acestui festival, de la oameni și până la un adevărat imperiu al frumuseții, al cailor putere, al forței. Puterea înseamnă, cum am spus, de la calul lui Mihai Viteazul din Alba Iulia până la sutele de mii de cai putere.
Ca de fiecare dată, pregătesc o surpriză de forță, pentru că oamenii vor să vadă putere, vor să vadă onoare și frumusețe. Trebuie să le oferim ceea ce își doresc. Încercăm un nou record, printr-o nouă tractare, un nou tir tunat și multe alte surprize.
În prima zi va avea loc o întâlnire epică între Valahu și Melcu, un tir super tunat. În a doua zi, voi avea niște blocuri din beton, de aproximativ 2 tone fiecare, și voi încerca să tractez în jur de 25 de tone. Oamenii mă susțin, inclusiv soția mea, care mă încurajează constant.
Nu trebuie să ne bazăm doar pe brațele noastre, ci și pe sufletul nostru și pe credința noastră. La final, vom organiza un meci de skanderbeg între toți șoferii. Vă invit la acest eveniment inedit!” a declarat Radu Valahu pentru ziarulunirea.ro
Coloana de camioane se va forma vineri, 8 august, între orele 14:00 și 16:00, la intrarea în municipiul Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, în zona nodului rutier Alba Iulia Nord – Ambient. De acolo, coloana va porni pe traseul următor: Alexandru Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu, Ardealului, I.C. Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Take Ionescu , Încoronării, 1 Decembrie 1918, Calea Moților, strada Gemina, până la intrarea în șanțurile Cetății.
Programul include, de asemenea, concerte live, show-uri de lumini și muzică, dar și o licitație caritabilă dedicată unei familii afectate de inundații.
Evenimentul este organizat de Asociația Truck Tuning Art și reprezintă nu doar o celebrare a forței și frumuseții camioanelor, ci și un prilej de solidaritate și comunitate. Festivalul oferă, în plus, premii și tombole cu premii atractive, creând o experiență memorabilă pentru participanți și vizitatori deopotrivă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă
Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă A mai rămas doar o zi până la unul din cele mai așteptate evenimente ale anului din Cetatea Alba Carolina. Truck Tuning Art revine de mâine, 8 august 2025, la Alba […]
Lucrări de 10 milioane de euro, inclusiv în Alba, pentru asigurarea versanților înpotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina
Lucrări de milioane de euro, inclusiv în Alba, pentru asigurarea versanților înpotriva căderilor de pietre pe DN 67 C Transalpina Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin DRDP Cluj, a lansat luni, 4 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publice a lucrărilor pentru asigurarea versanților împotriva […]
Tragedie în localitatea Cârța din județul Sibiu! Un bărbat și un copil de 9 ani, electrocutați la piscină
Tragedie în localitatea Cârța, județul Sibiu! Mai multe ambulanțe, dar și două elicopetere SMURD intervind de urgență după ce un bărbat și un copil de 9 ani s-au electrocutat în apropierea unei piscine O intervenție de amploare este în desfășurare, în localitatea Cârța din județul Sibiu, după ce două persoane: un adult și un minor, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Perseide 2025 | Cel mai spectaculos eveniment cosmic al verii va putea fi admirat săptămâna viitoare. Când atinge punctul maxim ploaia de stele
Perseide 2025 | Cel mai spectaculos eveniment cosmic al verii poate fi admirat săptămâna viitoare. Ploaia de stele va atinge...
Introducerea tichetelor de masă în baza de calcul pentru CASS scade valoarea salariului minim net? Ce rezultă din calcule
Introducerea tichetelor de masă, din 1 ianuarie 2025, în baza de calcul pentru CASS scade valoarea salariului minim net? Ce...
Știrea Zilei
VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare
Radu Valahu, cel mai puternic român, vine la Alba Iulia ca să facă din nou spectacol la TTA. Acesta este...
Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile, concerte și licitație caritabilă
Truck Tuning Art 2025: PROGRAMUL celei de-a șasea ediții, din Cetatea Alba Carolina. Peste 300 de camioane spectaculoase, demonstrații incredibile,...
Curier Județean
Bătaie violentă într-un bar din Vinerea. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore
O bătaie violentă a avut loc ieri, într-un bar din Vinerea. Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore...
Un bărbat de 31 de ani, din Timiș, a făcut scandal în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia: Au intervenit jandarmii
Un bărbat de 31 de ani, din Timiș, a făcut scandal în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia Joi,...
Politică Administrație
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții
S-au stabilit taxele pentru desfacerea de produse în piețele și târgurile din Cugir: Ce tarife trebuie să plătească comercianții Consiliul...
Opinii Comentarii
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților
7 august – Sfânta Cuvioasă Teodora, prima româncă trecută în rândul sfinților Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este pomenită...
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau Probejenia
6 august | Schimbarea la față a Domnului: Tradiţii şi obiceiuri. Ce nu ai voie să faci de Obrejenia sau...