VIDEO | Radu Valahu, cel mai puternic român, face din nou spectacol la TTA, în Cetatea Alba Iulia: Ce RECORDURI vrea să doboare

Radu Valahu, cel mai puternic român, vine la Alba Iulia ca să facă din nou spectacol la TTA. Acesta este hotărât să doboare și câteva recorduri

Puterea absolută vine la Alba Iulia! Radu Valahu pregătește un record de tractare cu zeci de tone! Între 8 și 10 august, acesta va fi prezent în Cetatea Alba Carolina, la cea de-a șasea ediție a festivalului Truck Tuning Art.

Cunoscut ca fiind cel mai mare eveniment dedicat camioanelor tunate din România, sunt așteptate peste 300 de astfel de „bijuterii”. Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea admira parada impresionantă a camioanelor, va asista la concursuri de putere, inclusiv demonstrații spectaculoase cu Radu Valahu, dar și dueluri între tirurile super modificate.

„Bună ziua, prieteni! Cel mai puternic om nu poate fi decât la cel mai puternic festival. Când spun puternic, mă refer la toate aspectele, la întregul cumul al acestui festival, de la oameni și până la un adevărat imperiu al frumuseții, al cailor putere, al forței. Puterea înseamnă, cum am spus, de la calul lui Mihai Viteazul din Alba Iulia până la sutele de mii de cai putere.

Ca de fiecare dată, pregătesc o surpriză de forță, pentru că oamenii vor să vadă putere, vor să vadă onoare și frumusețe. Trebuie să le oferim ceea ce își doresc. Încercăm un nou record, printr-o nouă tractare, un nou tir tunat și multe alte surprize.

În prima zi va avea loc o întâlnire epică între Valahu și Melcu, un tir super tunat. În a doua zi, voi avea niște blocuri din beton, de aproximativ 2 tone fiecare, și voi încerca să tractez în jur de 25 de tone. Oamenii mă susțin, inclusiv soția mea, care mă încurajează constant.

Nu trebuie să ne bazăm doar pe brațele noastre, ci și pe sufletul nostru și pe credința noastră. La final, vom organiza un meci de skanderbeg între toți șoferii. Vă invit la acest eveniment inedit!” a declarat Radu Valahu pentru ziarulunirea.ro

Coloana de camioane se va forma vineri, 8 august, între orele 14:00 și 16:00, la intrarea în municipiul Alba Iulia, pe strada Alexandru Ioan Cuza, în zona nodului rutier Alba Iulia Nord – Ambient. De acolo, coloana va porni pe traseul următor: Alexandru Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu, Ardealului, I.C. Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Take Ionescu , Încoronării, 1 Decembrie 1918, Calea Moților, strada Gemina, până la intrarea în șanțurile Cetății.

Programul include, de asemenea, concerte live, show-uri de lumini și muzică, dar și o licitație caritabilă dedicată unei familii afectate de inundații.

Evenimentul este organizat de Asociația Truck Tuning Art și reprezintă nu doar o celebrare a forței și frumuseții camioanelor, ci și un prilej de solidaritate și comunitate. Festivalul oferă, în plus, premii și tombole cu premii atractive, creând o experiență memorabilă pentru participanți și vizitatori deopotrivă.

