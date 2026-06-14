ASTĂZI | COD GALBEN de vijelii, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în Alba: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM
COD GALBEN de vijelii, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în Alba: Anunțul de ultimă oră făcut de meteorologii ANM
Meteorologii ANM au emis un cod galben de vijelii, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, astăzi, 14 iunie 2026, valabil în județul Alba și alte județe din țară.
În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…80 km/h și izolat de 90 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii. Local vor fi manifestari de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și va cădea grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.
Intervalul de valabilitate este: 14 iunie, ora 12 – 14 iunie, ora 21.
Zonele vizate sunt: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Olteniei și zona de munte.
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