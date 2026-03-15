Ariana Pîrv și Diana Vereș (Volei Alba Blaj), în echipa ideală a sezonului regular întocmită de FRV!
Voleibalistele Ariana Pîrv și Diana Vereș (Volei Alba Blaj) se regăsesc în echipa ideală a sezonului regular întocmită de FRV!
Volei Alba Blaj are două jucătoare, extreme Ariana Pîrv și libero-ul Diana Vereș în echipa ideală a sezonului regular întocmită de Federația Română de Volei, după cele 18 etape. De asemenea centrul Jelena Delic și universalul Vittoria Piani sunt primele rezerve în formula FRV
Conform FRV, după cele 18 etape din sezonul regulat, pe baza nominalizărilor bifate în fiecare etapă, am aflat și formația ideală a sezonului. A fost concurență mare, pe toate posturile. Ne bucură faptul că patru românce au primit cele mai multe ”voturi” pe posturile pe care evoluează. CSO Voluntari, deși a terminat pe locul 2 sezonul regulat, are cele mai multe jucătoare în echipa ideală, patru, plus antrenorul. Volei Alba Blaj are două reprezentante, iar Dinamo una singură.
Ariana PÎRV (Volei Alba Blaj) – Pentru postul de extremă, jucătoarea de la Blaj a avut cele mai multe prezențe în echipa etapei: 5. A fost urmată de Georgiana Popa și Cristina Miron, ambele cu 4. Conform regulamentului, departajarea s-a făcut pe baza clasamentului echipelor la care evoluează, iar Georgiana a avut câștig de cauză.
Diana VEREȘ (Volei Alba Blaj) – Diana a prins cele mai multe locuri pe parcursul sezonului regulat (4). Adversarele o evită de multe ori la serviciu pentru că liberoul Blajului și al echipei naționale are evoluții constant bune. În acest top, a urmat Eliza Oțet (CSM București) și Mihaela Manole (CSM Constanța) – 3 prezențe, Irina Kosinski și Anja Mazej (CSO Voluntari), Andra Cojocaru (Dinamo) – câte 2 prezențe, Roxana Țucmeanu (Rapid) și Sandra Nistor-Popovici (CSM Lugoj) cu câte o prezență.
Mirta VELIKONJA GRBAC (Dinamo București) – Centrul dinamovist a reușit încă o dată să câștige bătălia pe fileu. Evoluțiile sale i-au adus slovenei cele mai multe voturi – 6. Au fost nu mai puțin de 15 jucătoare care au punctat la postul de centru.
Nicole VAN DE VOSSE (CSO Voluntari) – Olandeza (6 voturi) câștigă bătălia cu rivala Vittoria Piani (Volei Alba Blaj – 5 voturi). A contat probabil faptul că Piani a lipsit câteva etape din cauza unei accidentări. Au mai primit nominalizări: Radostina Marinova (Dinamo), Ioana Baciu (câte 2), Marina Giacomello (CSM București), Anja Asonja (CSM Constanța), Yensy Kindelan (CSM Lugoj) – câte una.
Iarina AXINTE (CSO Voluntari) – Coordonatorul Voluntariului a câștigat bătălia cu rivalele. Iarina a avut 6 voturi, cele mai multe. Au urmat în top Olga Skrypak (Dinamo – 4), Charlotte Krenicky (Volei Alba Blaj) și Mirela Shahpazova (Corona Brașov) – câte 3, Marija Miljevic (Volei Alba Blaj) și Kristina Guncheva (CSO Voluntari) – câte 1.
Sabrina STARKS (CSO Voluntari) – Sabrina a fost a doua în topul centrilor, cu 4 voturi. Ea le-a devansat pe Jelena Delic (Volei Alba Blaj), Diana Ariton (Corona Brașov), Michela Rucli și Alexandra Sobo (CSM București) – toate câte 3 nominalizări, Viktoria Trcol (Volei Alba Blaj), Andra Badiu-Savu (Dinamo), Skyy Howard (Corona Brașov), Petruța Diaconescu (Rapid) și Alexandra Saykova (Medicina Tg. Mureș) – toate cu 2 nominalizări, Bianca Grama și Denisa Ionescu (CSO Voluntari), Tereza Hrusecka (Dinamo), Ioana Mănăilă (CSM Lugoj) – câte 1.
Georgiana POPA (CSO Voluntari) – Patru prezențe în echipa etapei. Ea le-a devansat pe Cristina Miron (4). Au mai primit trei nominalizări Drussyla Costa (Volei Alba Blaj), Hannah Duchesneau (CSO Voluntari), Elen Braga (CSM București) și câte două Jaidyn Blanchfield (Corona Brașov) și Dayana Kosareva (CSM București).
Giovanni CAPRARA (CSO Voluntari) – Tehnicianul italian a bifat cele mai multe prezențe – 5. El i-a devansat pe tehnicianul liderului, Guillermo Naranjo Hernandez (Volei Alba Blaj), dar și pe dinamovistul Milos Gavrilovic – cu câte 4 nominalizări. Ciprian Dârnescu (Corona) și Gabriele Tortorici (CSM București) au avut două voturi, iar Florin Voinea (CSM Constanța) una singură.
Volei Alba Blaj a fost reprezentată, în acest sezon, de 32 de ori în echipa etapei: Ariana Pîrv (5), Vittoria Piani (5), Diana Vereș (4), Drussyla Costa (3), Jelena Delić (3), Charlotte Krenicky (3), Viktoria Trcol (2), Bianca Grama (1), Evilania Martinez (1), Marija Miljević (1) și antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández (4).
