CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă

Ioana Oprean

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a publicat pe platforma oficială de recrutare a administrației publice anunțul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al unității sanitare.

Concursul este organizat în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și se desfășoară conform regulamentului aprobat de Consiliul Județean Alba pentru spitalele aflate în subordine.

Funcția de manager (persoană fizică) al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este una contractuală de conducere, cu mandat determinat, pe o perioadă de 4 ani.

Concursul se va desfășura în două etape, după cum urmează:

– etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs,
etapă eliminatorie;

– etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management (7 iulie 2026)

Dosarele de concurs pot fi depuse până în 23 iunie 2026.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia este condus în prezent de economista Diana Mârza. Aceasta a preluat funcția în urma unui concurs organizat în iulie 2018, când a fost declarată admisă cu cel mai bun punctaj și a devenit oficial managerul spitalului .

Înainte de a deveni manager, Diana Mârza a ocupat funcția de director financiar-contabil în cadrul celei mai mari unități sanitare din județul Alba.

