Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj, campioana României, a început asaltul spre cucerirea unui nou titlu național, primele confruntări din faza eliminatorie fiind cu Rapid București. În primul meci, echipa din „Mica Romă” a învins în deplasare, în Sala „Giulești”, scor 3-0 (25-15, 26-24, 25-19)

Volei Alba Blaj a învins în minimum de seturi, emoții fiind în parțialul secund când vizittaoarele au revenit de la 19-22

Partida a durat 78 de minute, iar cele mai multe puncte le-au strâns Drussyla Costa – 15 și Ariana Pîrv – 13, respectiv Ștefania Cheluță și Teodora Iancu, câte 12. Raportul blocajelor a fost 12-5 (cele mai multe Viktoria Trcol – 5), iar al așilor 5-6.

În primul tur al play-off-ului, Volei Alba Blaj se va duela cu Rapid București, clasată pe locul 8 la finele sezonului regular, pe care a învins-o clar, 3-0, în ultima rundă.

Partida a doua este programată vineri, 20 martie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, un eventual meci decisiv fiind tot la Blaj (miercuri, 25 martie). În cazul accederii în semifinale, ce se vor disputa tot după sistemul cel mai bun din 3 întâlniri, adversar va fi echipa calificată dintre Corona Brașov și CSM București (locurile 4 și 5).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI