Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj” Arena
Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj, campioana României, a început asaltul spre cucerirea unui nou titlu național, primele confruntări din faza eliminatorie fiind cu Rapid București. În primul meci, echipa din „Mica Romă” a învins în deplasare, în Sala „Giulești”, scor 3-0 (25-15, 26-24, 25-19)
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui nou titlu național | Primele dueluri în play-off, cu Rapid, echipa din „Mica Romă”, în cursă spre un alt event!
Volei Alba Blaj a învins în minimum de seturi, emoții fiind în parțialul secund când vizittaoarele au revenit de la 19-22
Partida a durat 78 de minute, iar cele mai multe puncte le-au strâns Drussyla Costa – 15 și Ariana Pîrv – 13, respectiv Ștefania Cheluță și Teodora Iancu, câte 12. Raportul blocajelor a fost 12-5 (cele mai multe Viktoria Trcol – 5), iar al așilor 5-6.
În primul tur al play-off-ului, Volei Alba Blaj se va duela cu Rapid București, clasată pe locul 8 la finele sezonului regular, pe care a învins-o clar, 3-0, în ultima rundă.
Partida a doua este programată vineri, 20 martie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, un eventual meci decisiv fiind tot la Blaj (miercuri, 25 martie). În cazul accederii în semifinale, ce se vor disputa tot după sistemul cel mai bun din 3 întâlniri, adversar va fi echipa calificată dintre Corona Brașov și CSM București (locurile 4 și 5).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe
Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe Albaiulianul Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat primul gol de la revenirea în China, chiar împotriva fostei sale echipe din această țară. Nicolae Stanciu a punctat în duelul pe care echipa lui actuală, Dalian Yingbo, l-a pierdut în fața […]
FOTO: Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0 | Remiză albă care menține suspansul în lupta pentru play-off…
Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0 | Remiză albă care menține suspansul în lupta pentru play-off Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un duel încins pentru play-off, cu două reprize diametral opuse, s-a încheiat cu o remiză albă care menține suspansul în calculele calificării în play-off. Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir […]
Andrei Rațiu, aproape de semifinalele Conference League. Rayo Vallecano s-a impus categoric în prima manșă din faza optimilor
Andrei Rațiu, aproape de semifinalele Conference League. Rayo Vallecano s-a impus categoric în prima manșă din faza optimilor Andrei Rațiu a fost titular pentru Rayo Vallecano în meciul câștigat de echipa sa pe terenul lui Samsunspor, scor 3-1, în prima manșă a optimilor de finală din Conference League. Jucătorul originar din Aiud a avut o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 13 aprilie 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 13 aprilie 2026: Temperaturi ridicate și precipitații puține. Prognoza meteo pe 4...
Prețul motorinei ar putea ajunge la circa 9,8 lei/litru în următoarele două saptămâni. Expert: „Preţurile de la pompă reflectă costurile din trecut, nu evoluţiile din ultimele zile”
Prețul motorinei ar putea ajunge la circa 9,8 lei/litru în următoarele două saptămâni. Expert: „Preţurile de la pompă reflectă costurile...
Știrea Zilei
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa”
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa” Un...
VIDEO | Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători”
Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui...
Curier Județean
12 – 20 martie | Două transporturi agabaritice de aproape 100 de tone vor traversa județul Alba: Sunt transportate componente de eoliană
12 – 20 martie | Două transporturi agabaritice de aproape 100 de tone vor traversa județul Alba: Sunt transportate componente...
Competiția Business Plan 2026, etapa județeană Alba: Elevi de la Colegiul Economic din Alba Iulia vor reprezenta județul la faza regională de la Brașov
Competiția Business Plan 2026, etapa județeană Alba: Elevi de la Colegiul Economic din Alba Iulia vor reprezenta județul la faza...
Politică Administrație
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul...
Opinii Comentarii
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn În 13 martie, este celebrată...
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...