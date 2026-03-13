Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj" Arena

Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu Rapid, scor 3-0, în primul meci din play-off | Următorul duel, vineri, 20 martie, în „Alba Blaj" Arena

Volei Alba Blaj, campioana României, a început asaltul spre cucerirea unui nou titlu național, primele confruntări din faza eliminatorie fiind cu Rapid București. În primul meci, echipa din „Mica Romă” a învins în deplasare, în Sala „Giulești”, scor 3-0 (25-15, 26-24, 25-19)

Citește și: Campioana Volei Alba Blaj începe asaltul pentru cucerirea unui nou titlu național | Primele dueluri în play-off, cu Rapid, echipa din „Mica Romă”, în cursă spre un alt event!

Volei Alba Blaj a învins în minimum de seturi, emoții fiind în parțialul secund când vizittaoarele au revenit de la 19-22

Partida a durat 78 de minute, iar cele mai multe puncte le-au strâns Drussyla Costa – 15 și Ariana Pîrv – 13, respectiv Ștefania Cheluță și Teodora Iancu, câte 12. Raportul blocajelor a fost 12-5 (cele mai multe Viktoria Trcol – 5), iar al așilor 5-6.

În primul tur al play-off-ului, Volei Alba Blaj se va duela cu Rapid București, clasată pe locul 8 la finele sezonului regular, pe care a învins-o clar, 3-0, în ultima rundă.

Partida a doua este programată vineri, 20 martie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, un eventual meci decisiv fiind tot la Blaj (miercuri, 25 martie). În cazul accederii în semifinale, ce se vor disputa tot după sistemul cel mai bun din 3 întâlniri, adversar va fi echipa calificată dintre Corona Brașov și CSM București (locurile 4 și 5).

Sport

VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

13 martie 2026

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China: A înscris împotriva fostei echipe Albaiulianul Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat primul gol de la revenirea în China, chiar împotriva fostei sale echipe din această țară. Nicolae Stanciu a punctat în duelul pe care echipa lui actuală, Dalian Yingbo, l-a pierdut în fața […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0 | Remiză albă care menține suspansul în lupta pentru play-off…

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

13 martie 2026

De

Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0 | Remiză albă care menține suspansul în lupta pentru play-off Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un duel încins pentru play-off, cu două reprize diametral opuse, s-a încheiat cu o remiză albă care menține suspansul în calculele calificării în play-off. Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir […]

Citește mai mult

Sport

Andrei Rațiu, aproape de semifinalele Conference League. Rayo Vallecano s-a impus categoric în prima manșă din faza optimilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

13 martie 2026

De

Andrei Rațiu, aproape de semifinalele Conference League. Rayo Vallecano s-a impus categoric în prima manșă din faza optimilor Andrei Rațiu a fost titular pentru Rayo Vallecano în meciul câștigat de echipa sa pe terenul lui Samsunspor, scor 3-1, în prima manșă a optimilor de finală din Conference League. Jucătorul originar din Aiud a avut o […]

Citește mai mult