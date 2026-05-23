VIDEO | Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!

CSM Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj, scor 1-0! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!

CSM Unirea Alba Iulia este la barajul pentru promovarea în Liga 2, după victoria de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj, 1-0 (1-0), meciul decisiv de pe „Cetate, gol marcat de căpitanul Al. Giurgiu (43), din lovitură liberă, fază la care a fost eliminat Bessong!

În prezența a peste 4.500 de spectatori, „alb-negrii” au trecut de „virușii verzi”, obținând un succes uriaș care-i trimite la barajul semifinal pentru accederea în eșalonul secund. 23 mai este „Ziua binelui” în municipiul reședință de județ!

Peste 4.500 de spectatori pe „Cetate”, recordul de asistență al acestui an, au asistat la o întâlnire încrâncenată, startul fiind prefațat de lovitura de începere simbolică dată de poratrul albaiulian Mihai Mincă. Saroși (10) toarnă fiori cu un șut în diagonală, respins de Ducan.

*Bessong, eliminat în minutul 40, Giurgiu, gol de poveste

Camerunezul Julien Bessong (Sănătatea) a fost eliminat direct după un fault dur asupra lui Jorza, scos pe targă, înlocuit și transportat cu ambulanța la spital (spartă arcada stânga). La fel la în partida din Minaur Baia Mare, Mădălina Gherghi (Buftea) i-a lăsat ferm în inferioritate pe oaspeți!

Au fost scene de nervi la marginea terenului cu Vasile Miriuță în confilct cu oficialii uniriști și oprit cu greu să se ia la bătaie. Din lovitura liberă ce a rezultat, Al. Giurgiu, noul căpitan al Uniri, după ieșirea de pe teren a lui Amir Jorza, l-a învins cu un șut plasat, de la peste 25 de metri, pe „Pufi” Bălgrădean, care are partea sa de vină, la șutul din dreapta sa!

A fost momentul cheie al unei întâlniri încrâncenate, cu presiune, în care Unirea a dat dovadă de maturitate! Acele secvențe au fost decisive în economia finalei pentru baraj

Blănaru (59), singur cu Bălgrădean a ratat incredibil majorarea avantajului!



Rusz (67) a trecut pe lângă egalare, în careul mic. Fetița (76) a trimis pe lângă vinclul stâng, de la marginea careului.

Ducan (82) a scos de sub bară șutul centrare trimis de Rusz

CSM Unirea: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu (72, Szijj) – Ardeiu, Jorza/cpt (40, V. Borcea), Pîntea (54, Blănaru) – Mihaiu (46, Golda), Fetița, Miclăuș (72, Ondreykovicz); rezerve Ștefan, Banyoi, Indrei, Glonț. Antrenor Dragoș Militaru.

Sănătatea: Sănătatea: Bălgrădean – Core, Fărcășan, D. Milchiș, D. Paul (70, Goga) – Dinescu, Bessong, Crișan (54, Șt. Rusu), Saroși/cpt. (80, Horn) – Al. Pop, Bonț (54, Vescan); rezerve Chindriș, Baciu, Yuh, Bunea. Antrenor Vasile Miriuță.

Arbitri Mădălina Gherghi, I. Negru, R. Rarinca (toți Buftea); rezervă R. Chiorean (Satu Mare) Observatori Șt. Szilagyi (Satu Mare), V. Călușer (București)

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI