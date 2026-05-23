VIDEO | Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!
CSM Unirea Alba Iulia, la barajul pentru Liga 2, după victoria cu Sănătatea Cluj, scor 1-0! „Ziua binelui”, pe „Cetate”!!!
CSM Unirea Alba Iulia este la barajul pentru promovarea în Liga 2, după victoria de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj, 1-0 (1-0), meciul decisiv de pe „Cetate, gol marcat de căpitanul Al. Giurgiu (43), din lovitură liberă, fază la care a fost eliminat Bessong!
În prezența a peste 4.500 de spectatori, „alb-negrii” au trecut de „virușii verzi”, obținând un succes uriaș care-i trimite la barajul semifinal pentru accederea în eșalonul secund. 23 mai este „Ziua binelui” în municipiul reședință de județ!
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, la un punct de barajul de promovare în Liga 2! Sâmbătă, pe „Cetate, meci decisiv cu Sănătatea Cluj, posibilii adversari ai „alb-negrilor”
Peste 4.500 de spectatori pe „Cetate”, recordul de asistență al acestui an, au asistat la o întâlnire încrâncenată, startul fiind prefațat de lovitura de începere simbolică dată de poratrul albaiulian Mihai Mincă. Saroși (10) toarnă fiori cu un șut în diagonală, respins de Ducan.
*Bessong, eliminat în minutul 40, Giurgiu, gol de poveste
Camerunezul Julien Bessong (Sănătatea) a fost eliminat direct după un fault dur asupra lui Jorza, scos pe targă, înlocuit și transportat cu ambulanța la spital (spartă arcada stânga). La fel la în partida din Minaur Baia Mare, Mădălina Gherghi (Buftea) i-a lăsat ferm în inferioritate pe oaspeți!
Au fost scene de nervi la marginea terenului cu Vasile Miriuță în confilct cu oficialii uniriști și oprit cu greu să se ia la bătaie. Din lovitura liberă ce a rezultat, Al. Giurgiu, noul căpitan al Uniri, după ieșirea de pe teren a lui Amir Jorza, l-a învins cu un șut plasat, de la peste 25 de metri, pe „Pufi” Bălgrădean, care are partea sa de vină, la șutul din dreapta sa!
A fost momentul cheie al unei întâlniri încrâncenate, cu presiune, în care Unirea a dat dovadă de maturitate! Acele secvențe au fost decisive în economia finalei pentru baraj
Blănaru (59), singur cu Bălgrădean a ratat incredibil majorarea avantajului!
Rusz (67) a trecut pe lângă egalare, în careul mic. Fetița (76) a trimis pe lângă vinclul stâng, de la marginea careului.
Ducan (82) a scos de sub bară șutul centrare trimis de Rusz
CSM Unirea: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu (72, Szijj) – Ardeiu, Jorza/cpt (40, V. Borcea), Pîntea (54, Blănaru) – Mihaiu (46, Golda), Fetița, Miclăuș (72, Ondreykovicz); rezerve Ștefan, Banyoi, Indrei, Glonț. Antrenor Dragoș Militaru.
Sănătatea: Sănătatea: Bălgrădean – Core, Fărcășan, D. Milchiș, D. Paul (70, Goga) – Dinescu, Bessong, Crișan (54, Șt. Rusu), Saroși/cpt. (80, Horn) – Al. Pop, Bonț (54, Vescan); rezerve Chindriș, Baciu, Yuh, Bunea. Antrenor Vasile Miriuță.
Arbitri Mădălina Gherghi, I. Negru, R. Rarinca (toți Buftea); rezervă R. Chiorean (Satu Mare) Observatori Șt. Szilagyi (Satu Mare), V. Călușer (București)
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia sau Sănătatea Cluj? „Doi pe-un loc”… de baraj pentru promovarea în Liga 2
CSM Unirea Alba Iulia sau Sănătatea Cluj? „Doi pe-un loc”… de baraj pentru promovarea în Liga 2 Meciul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, programat sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, este decisiv în lupta pentru calificarea la barajul de promovare în Liga 2. Uniriștii […]
FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, duel crucial pe Stadionul „Cetate”: Echipele de start
CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, duel crucial pe Stadionul „Cetate”: Echipele de start CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj se înfruntă, sâmbătă, 23 mai 2026, de la ora 18.00, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia. Partida contează pentru ultima etapă a fazei play-off din Liga 3 de fotbal. Citește și: VIDEO: Pe […]
VIDEO | Care este favorita certă a confruntării CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj: Miza – un loc în barajul de promovare în Liga 2
Care este favorita certă a confruntării CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj: Miza – un loc în barajul de promovare în Liga 2 CSM Unirea Alba Iulia este favorită certă la casele de pariuri în duelul de foc de pe teren propriu cu Sănătatea Cluj. Miza confruntării este un loc în barajul de promovare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului
Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de...
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
Ilie Bolojan: ,,Orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ţine cont de aceste probleme destul de grave, structurale, nu...
Știrea Zilei
FOTO | Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale ferată pe post de suport ca să îi taie coada pe viu”
Cruzime de neimaginat în Alba! Cățel piele și os, bătrân și orb, schingiuit și abandonat: ,,Au folosit șina de cale...
23 mai 2026 | Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
Curier Județean
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu pentru proiectul de peste un milion de euro
Un nou pas spre realizarea marelui adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: A fost solicitat aviz de mediu...
CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă
CONCURS pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: Când va avea loc proba decisivă Consiliul de...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...