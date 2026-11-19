Arborarea drapelului uriaș de 42 de metri pătrați pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia, sub semnul întrebării: Vremea rea ar putea da peste cap planurile. Anunțul Salvamont Alba

Salvamont Alba a transmis, printr-un mesaj distribuit presei, că a intrat în posesia Drapelului României care va fi arborat pe Turnul Porții Catedralei Reîntregirii Neamului, vineri, 20 noiembrie la Alba Iulia, de la ora 12:00.

,,Vă așteptăm cu drag și vreme bună… sperăm!”, se arată în mesajul transmis de Salvamont Alba.

Totuși, Salvamont Alba transmite că își asumă amânarea momentului, în funcție de evoluția vremii, având în vedere avertizarerea meteo severă pentru mâine dimineață din județul Alba.

,,Ne asumăm amânarea momentului, în funcție de evoluția vremii, sperăm la o fereastră de acalmie a vântului, județul Alba fiind sub avertizare meteo pentru mâine dimineață.”, au explicat reprezentanții Salvamont Alba.

Vreme rea în Alba

Reamintim că administrația Națională de Meteorologie a emis, în data de 19 noiembrie 2026, o serie de cinci mesaje de avertizare meteorologică, care vizează intensificări ale vântului și precipitații însemnate cantitativ, cu manifestare în intervalul 19 noiembrie 2026, ora 10:00 – 20 noiembrie 2026, ora 10:00, în mai multe județe din țară, printre care și Alba.

Drapel uriaș de 42 de metri la Alba Iulia

Vineri, 20 noiembrie 2026, ar trebui să fie arborat pe Catedrala Încoronării drapelul uriaș de 42 de metri care va întâmpina românii care vin la Alba Iulia de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Pregătirile la Catedrala Încoronării vor începe la ora 11:00; până la ora 12:00 steagul cu mesajul de bun venit va fi arborat, în cazul în care vremea nu strică planurile organizatorilor.

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