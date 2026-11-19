Alertă privind calitatea apei pentru consum într-o comună de munte din Alba: „Nu este recomandată”

Primăria Albac a transmis, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, miercuri, 18 noiembrie 2026, că în urma verificărilor efectuate asupra calității apei, s-a constatat că aceasta nu îndeplinește condițiile de potabilitate prevăzute de legislația în vigoare.

Astfel, administrația locală anunță locuitorii că apa nu este recomandată pentru consum uman. Mai mult decât atât, Primăria Albac recomandă ca oamenii să utilizeze surse alternative de apă potabilă până la comunicarea unor noi rezultate.

Mesajul integral publicat de Primăria Albac este următorul:

,,Important! În urma verificărilor efectuate asupra calității apei, s-a constatat că aceasta nu îndeplinește condițiile de potabilitate prevăzute de legislația în vigoare.

Prin urmare, apa nu este recomandată pentru consum uman, până la remedierea situației și confirmarea potabilității prin analize de laborator.

Vă recomandăm să utilizați surse alternative de apă potabilă până la comunicarea unor noi rezultate.”, se arată în mesajul publicat de Primăria Albac.

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