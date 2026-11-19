Incendiu la Blaj: O bucătărie de vară, cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin de urgență
Incendiu la Blaj: O bucătărie de vară, cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin de urgență
Pompierii din Blaj intervin cu o autospecială cu apă și spumă și un echipa de prim ajutor pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Oborului din municipiul Blaj.
Potrivit primelor informații disponibile, incendiul se manifestă la o bucătărie de vară.
Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în Mun. Blaj str. Oborului.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa (bucatarie de vara).
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Update ISU Alba ora 10:43
Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 20mp, fără victime. Se intervine pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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