Angajații Penitenciarului Aiud au donat din nou sânge la Alba Iulia: „Le mulțumim pentru implicare, solidaritate și consecvență!”

Angajații Penitenciarului Aiud au donat din nou sânge, joi, 19 noiembrie 2026, la Alba Iulia. Ei au onorat astfel invitația de a participa la o campanie de donare de sânge.

„Le mulțumim pentru implicare, solidaritate și consecvență! Ne bucură faptul că de fiecare dată putem conta pe sprijinul lor și că demonstrează prin fapte că solidaritatea salvează vieți!”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba îi încurajează pe toți cei care îndeplinesc condițiile medicale să facă acest gest.

Printre principalele condiții pentru a deveni donator se numără:

*vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani;

*greutate corporală de peste 50 de kilograme;

*puls regulat, între 60 și 100 de bătăi pe minut;

*tensiune arterială sistolică între 100 și 180 mmHg;

*stare generală bună de sănătate;

*absența unor intervenții chirurgicale recente, în special în ultimele șase luni.

De asemenea, donatorii nu trebuie să fi consumat alcool sau alimente bogate în grăsimi cu cel puțin 48 de ore înainte de recoltare.

Femeile nu pot dona în timpul sarcinii, în perioada de lăuzie sau în timpul menstruației. Persoanele care urmează tratamente medicamentoase ori au anumite afecțiuni cronice trebuie să informeze personalul medical, care va stabili eligibilitatea pentru donare.

Printre afecțiunile care pot reprezenta contraindicații se numără hepatitele, tuberculoza, sifilisul, malaria, epilepsia, anumite boli cardiovasculare, diabetul zaharat și afecțiunile oncologice.

Important: Îndeplinirea criteriilor generale nu garantează automat acceptarea la donare. Eligibilitatea este stabilită de personalul medical în urma evaluării și a chestionarului medical.

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