Arborarea drapelului uriaș de 42 de metri pătrați pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia, amânată din nou. Când va avea loc

Arborarea Drapelului României, cu o suprafață de 42 de metri pătrați, pe Turnul Porții Catedralei Reîntregirii Neamului din Alba Iulia a fost amânată din nou, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Evenimentul a fost reprogramat pentru miercuri, 25 noiembrie, la ora 11:00.

Salvamont Alba, instituția care urmează să arboreze drapelul, a anunțat luni, 23 noiembrie, noua dată, după evaluarea condițiilor meteo și a prognozei pentru zilele următoare.

,,În urma analizei matinale a stării vremii, și a prognozei estimate pe această săptămână, vom avansa termenul de arborare a Drapelului României pentru miercuri, 25.11.2026 ora 11.00. Ne cerem scuze pentru momentele amânate, dar siguranța salvatorilor este importantă pentru noi. Va mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis astăzi, 23 noiembrie, Salvamont Alba.

Reamintim că data inițială pentru arborarea drapelului a fost vineri, 20 noiembrie 2026. Însă vremea a dat și atunci bătăi de cap organizatorilor așa că arborarea drapelului a fost amânată.

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