Video | Accident rutier la Alba Iulia: Un BMW și un Ford s-au ciocnit în zona Casa de Cultură a Sindicatelor
Accident rutier la Alba Iulia: Un BMW și un Ford s-au ciocnit în zona Casa de Cultură a Sindicatelor
Un accident rutier a avut loc în această dimineață la Alba Iulia în zona Casa de Cultură a Sindicatelor. În eveniment au fost implicate două autoturisme.
Mai exact, este vorba despre o ciocnire, între un autoturism marca BMW și unul Ford, iar persoanele implicate în incidentului rutier nu au suferit răni și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
,,Eveniment rutier soldat cu pagube materiale.”, a explicat IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.
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