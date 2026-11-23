Începe Târgul de Crăciun la Sebeș: Luminițe de sărbătoare, colinde tradiționale, patinoar și surprize pentru copii. Programul complet

Joi, 3 decembrie 2026, la ora 17.00, suntem nerăbdători să începem o nouă poveste de iarnă, într-o atmosferă de sărbătoare autentică. În Piața Primăriei vor fi aprinse luminițele de Crăciun, în acordurile colindelor tradiționale și al cântecelor de iarnă. Bradul împodobit, căsuțe frumos decorate pentru comercianții locali, un patinoar care îndeamnă la sport și la distracție pe gheață dau conturul unui nou târg de Crăciun, presărat cu multe evenimente cultural-educative dedicate întregii comunități locale și în special copiilor, cei care se bucură de magia acestei perioade a anului, se arată într-un comunicat de presă transmis de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

La Centrul Cultural „Lucian Blaga” vor sosi colindătorii, iar cei mici vor putea trimite scrisorile pentru Moș Crăciun, fiind răsplătiți cu dulciuri și cu cele mai frumoase cărți de povești. Din bogata agendă a evenimentelor face parte și concertul extraordinar de Crăciun, susținut de Paula Hriscu, marți, 22 decembrie 2026. Nu vor lipsi expozițiile și momentele festive pregătite alături de artiștii locali. Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș va prezenta calendarul de Advent cu cele mai atractive cărți și cu activități distractive. Bunici, nepoți, artiști mari și mici, pictori, scriitori, colindători, alături de personaje de poveste se vor bucura împreună de atmosfera unică a Crăciunului, sărbătoarea care ne unește și ne face să fim mai buni, mai generoși, să zâmbim și să credem în minuni.

,,Vă invităm să descoperiți programul nostru și vă așteptăm cu drag să participați! Crăciun cu bucurie!”, mai transmite Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Programul complet la Târgul de Crăciun de la Sebeș 2026:

„Crăciun cu bucurie, la Sebeș!” – 3 – 24 decembrie 2026

Joi, 3 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 11.00: „O poveste de iarnă” alături de tinerii de la Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități (atelier de lectură și creație)

Piața Primăriei

Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători

Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului. Prezentatori: Dacian Tărâță și Ana Filimon.

Vineri, 4 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 11.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a X-a – „Povestea lui Moș Nicolae” (atelier de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)

Piața Primăriei / ecran montat în aer liber

Ora 18.00: „COLINDĂ-MI SUFLETUL” – Concert extraordinar de colinde, transmis LIVE de la Sala Thalia din Sibiu. Artiști invitați: Narcisa Suciu & Band, Geanina Gavrilă, Grupul Theofania, Ansamblul „Doruri Sibiene” (dirijor Gabriel Popescu, coordonator artistic Izabela Tomița) și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu – Grupul „Mugurași de pe Târnave” (coordonator prof. Luminița Dejan). Eveniment organizat de Asociația Socio-Culturală „Octavian Goga” Sibiu, transmis în direct la Târgul de Crăciun din Sebeș, în baza parteneriatului cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Sâmbătă, 5 decembrie 2026

Biserica Evanghelică Sebeș

Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș

Duminică, 6 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Concertul de colinde tradiționale „Îmbucură-te om bun” al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului

Marți, 8 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 11.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a X-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a IX-a. Eveniment dedicat tuturor creatorilor și artiștilor plastici locali de toate vârstele

Miercuri, 9 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 11.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a X-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)

Primăria Municipiului Sebeș / Aula

Ora 17.00: O viață dedicată semenilor, cu Sebeșul în suflet – eveniment aniversar dedicat prof. univ. emerit dr. Marius Bojiță

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 17.00: Spectacolul de Crăciun „Winter Wonderland” al Clubului Copiilor Sebeș

Joi, 10 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 10.00: „Noi umblăm… pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Proiecția peliculei „Calea Laptelui”. Un film de Dumitru Budrală

Vineri, 11 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 17.00: Spectacol de teatru pentru copii și tineri – „Fantome” / comedie. Distribuția: trupa Pied Piper

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 17.00: Lansare de carte „S-a întâmplat în Transilvania. Secretul icoanei” – autor dr. Constantin Damian

Luni, 14 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: Activitate cultural-educativă pentru copii

Marți, 15 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: „Școala altfel” – vizionare cinematografică pentru elevii din ciclul primar și gimnazial ai Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 10.00: „Școala altfel” – întâlniri vocaționale cu elevii din clasele IX-XII – Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 17.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de folclor, coord. Ancuța Stănuș

Miercuri, 16 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 10.00: „Școala altfel” – activitate culturală pentru preșcolari, Grădinița Nr. 2 Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.30: Serbarea Grădiniței Nr. 2 Sebeș

Joi, 17 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 10.00: „Școala altfel” – activitate culturală pentru preșcolari, Grădinița Nr. 2 Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: „Balul bobocilor” – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.30: Serbarea Grădiniței Nr. 2 Sebeș

Vineri, 18 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 08.00: Cartea poveștilor de iarnă începe cu… „A fost odată ca niciodată….” activitate educativă pentru copii prilejuită de Ziua Minorităților Naționale din România cu elevii Liceului German Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Busy Angels” Sebeș

Ora 17.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. prof. Alexandra Pamfilie

Duminică, 20 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș

Luni, 21 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Mirela”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței „Copiilor voioși” Sebeș

Piața Primăriei

Ora 17.00: Spectacol de colinde și cântece de iarnă cu participarea artiștilor locali: Alina Andrei, Anamaria Ghenescu, George Drăgan, Red Ravine și Vasi Berki

Marți, 22 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 19.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR DE COLINDE cu PAULA HRISCU

3-23 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Luni – vineri, orele 12.00-18.00: Scrisorile copiilor cuminți pentru Moș Crăciun

23 decembrie 2026

Ora 16.00: „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă, activitate online

3-24 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților (online)

3-24 decembrie 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / zona expozițională

Salonul de iarnă al artiștilor plastici locali

Primăria Municipiului Sebeș / zona expozițională

„Diversitate” – expoziție de pictură și grafică

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