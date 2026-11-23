3 decembrie 2026 | Începe Târgul de Crăciun la Sebeș: Luminițe de sărbătoare, colinde tradiționale, patinoar și surprize pentru copii. Programul complet
Începe Târgul de Crăciun la Sebeș: Luminițe de sărbătoare, colinde tradiționale, patinoar și surprize pentru copii. Programul complet
Joi, 3 decembrie 2026, la ora 17.00, suntem nerăbdători să începem o nouă poveste de iarnă, într-o atmosferă de sărbătoare autentică. În Piața Primăriei vor fi aprinse luminițele de Crăciun, în acordurile colindelor tradiționale și al cântecelor de iarnă. Bradul împodobit, căsuțe frumos decorate pentru comercianții locali, un patinoar care îndeamnă la sport și la distracție pe gheață dau conturul unui nou târg de Crăciun, presărat cu multe evenimente cultural-educative dedicate întregii comunități locale și în special copiilor, cei care se bucură de magia acestei perioade a anului, se arată într-un comunicat de presă transmis de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
La Centrul Cultural „Lucian Blaga” vor sosi colindătorii, iar cei mici vor putea trimite scrisorile pentru Moș Crăciun, fiind răsplătiți cu dulciuri și cu cele mai frumoase cărți de povești. Din bogata agendă a evenimentelor face parte și concertul extraordinar de Crăciun, susținut de Paula Hriscu, marți, 22 decembrie 2026. Nu vor lipsi expozițiile și momentele festive pregătite alături de artiștii locali. Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” din Sebeș va prezenta calendarul de Advent cu cele mai atractive cărți și cu activități distractive. Bunici, nepoți, artiști mari și mici, pictori, scriitori, colindători, alături de personaje de poveste se vor bucura împreună de atmosfera unică a Crăciunului, sărbătoarea care ne unește și ne face să fim mai buni, mai generoși, să zâmbim și să credem în minuni.
,,Vă invităm să descoperiți programul nostru și vă așteptăm cu drag să participați! Crăciun cu bucurie!”, mai transmite Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.
Programul complet la Târgul de Crăciun de la Sebeș 2026:
„Crăciun cu bucurie, la Sebeș!” – 3 – 24 decembrie 2026
Joi, 3 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 11.00: „O poveste de iarnă” alături de tinerii de la Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități (atelier de lectură și creație)
Piața Primăriei
Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători
Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului. Prezentatori: Dacian Tărâță și Ana Filimon.
Vineri, 4 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 11.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a X-a – „Povestea lui Moș Nicolae” (atelier de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)
Piața Primăriei / ecran montat în aer liber
Ora 18.00: „COLINDĂ-MI SUFLETUL” – Concert extraordinar de colinde, transmis LIVE de la Sala Thalia din Sibiu. Artiști invitați: Narcisa Suciu & Band, Geanina Gavrilă, Grupul Theofania, Ansamblul „Doruri Sibiene” (dirijor Gabriel Popescu, coordonator artistic Izabela Tomița) și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” Sibiu – Grupul „Mugurași de pe Târnave” (coordonator prof. Luminița Dejan). Eveniment organizat de Asociația Socio-Culturală „Octavian Goga” Sibiu, transmis în direct la Târgul de Crăciun din Sebeș, în baza parteneriatului cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Sâmbătă, 5 decembrie 2026
Biserica Evanghelică Sebeș
Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș
Duminică, 6 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Concertul de colinde tradiționale „Îmbucură-te om bun” al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului
Marți, 8 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 11.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a X-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a IX-a. Eveniment dedicat tuturor creatorilor și artiștilor plastici locali de toate vârstele
Miercuri, 9 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 11.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a X-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)
Primăria Municipiului Sebeș / Aula
Ora 17.00: O viață dedicată semenilor, cu Sebeșul în suflet – eveniment aniversar dedicat prof. univ. emerit dr. Marius Bojiță
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 17.00: Spectacolul de Crăciun „Winter Wonderland” al Clubului Copiilor Sebeș
Joi, 10 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 10.00: „Noi umblăm… pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Proiecția peliculei „Calea Laptelui”. Un film de Dumitru Budrală
Vineri, 11 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 17.00: Spectacol de teatru pentru copii și tineri – „Fantome” / comedie. Distribuția: trupa Pied Piper
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 17.00: Lansare de carte „S-a întâmplat în Transilvania. Secretul icoanei” – autor dr. Constantin Damian
Luni, 14 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: Activitate cultural-educativă pentru copii
Marți, 15 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: „Școala altfel” – vizionare cinematografică pentru elevii din ciclul primar și gimnazial ai Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 10.00: „Școala altfel” – întâlniri vocaționale cu elevii din clasele IX-XII – Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 17.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de folclor, coord. Ancuța Stănuș
Miercuri, 16 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 10.00: „Școala altfel” – activitate culturală pentru preșcolari, Grădinița Nr. 2 Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.30: Serbarea Grădiniței Nr. 2 Sebeș
Joi, 17 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 10.00: „Școala altfel” – activitate culturală pentru preșcolari, Grădinița Nr. 2 Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 16.00: „Balul bobocilor” – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.30: Serbarea Grădiniței Nr. 2 Sebeș
Vineri, 18 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 08.00: Cartea poveștilor de iarnă începe cu… „A fost odată ca niciodată….” activitate educativă pentru copii prilejuită de Ziua Minorităților Naționale din România cu elevii Liceului German Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Busy Angels” Sebeș
Ora 17.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. prof. Alexandra Pamfilie
Duminică, 20 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș
Luni, 21 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Mirela”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței „Copiilor voioși” Sebeș
Piața Primăriei
Ora 17.00: Spectacol de colinde și cântece de iarnă cu participarea artiștilor locali: Alina Andrei, Anamaria Ghenescu, George Drăgan, Red Ravine și Vasi Berki
Marți, 22 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 19.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR DE COLINDE cu PAULA HRISCU
3-23 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Luni – vineri, orele 12.00-18.00: Scrisorile copiilor cuminți pentru Moș Crăciun
23 decembrie 2026
Ora 16.00: „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă, activitate online
3-24 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților (online)
3-24 decembrie 2026
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / zona expozițională
Salonul de iarnă al artiștilor plastici locali
Primăria Municipiului Sebeș / zona expozițională
„Diversitate” – expoziție de pictură și grafică
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