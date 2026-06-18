Ştirea zilei

Aquapark-ul și autobaza din Alba Iulia, în continuare la stadiul „studiilor de soluție” în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Aquapark-ul și autobaza din Alba Iulia, în continuare la stadiul „studiilor de soluție” în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică

Primăria Alba Iulia a lansat din nou, marți, 16 iunie 2026 procedura de achiziție directă a serviciilor de proiectare pentru elaborarea studiilor de soluție pentru alimentarea cu energie electrică pentru două obiective de investiții din zona de dezvoltare economică a municipiului.

Este vorba de noua autobază și Aqapark-ul care se preconizează să fie edificate.

Pentru alimentarea cu energie electrică a ambelor obiective de investiții au fost solicitate avize tehnice de racordare operatorului de distribuție DEER – Sucursala Alba. Operatorul a comunicat autorităților locale că este necesară întocmirea unor studii de soluție. După finalizarea și avizarea studiilor de soluție se vor elibera avizele tehnice de racordare.

Serviciile pentru care Primăria Alba Iulia a lansat procedura de achiziție directă trebuie să includă elaborarea studiilor de soluție, cu culegerea informațiilor și caracteristicilor liniilor electrice aeriene și subterane.

Durata stabilită pentru prestarea serviciilor solicitate este de 2 luni.

Valoarea totală estimată a achiziției este, la fel ca la prima procedură, de 107.263 de lei, cu TVA.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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