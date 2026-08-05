21-23 august 2026 | Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina
Alba Iulia devine, timp de trei zile, capitala metalului simfonic: Symphonic Metal Echoes revine în Cetatea Alba Carolina
Alba Iulia se pregătește pentru trei zile de muzică intensă, atmosferă gotică și emoții duse la extrem. Între 21 și 23 august 2026, la Spațiile Ryma, în Cetatea Alba Carolina, are loc cea de-a treia ediție a festivalului Symphonic Metal Echoes, un eveniment care își consolidează treptat locul pe harta festivalurilor de metal din România.
Festivalul propune o incursiune în universul complex al symphonic metalului, genul care îi dă numele, dar și în zonele sonore ale doom, melodic și atmospheric metal. Timp de trei zile, publicul este invitat într-o călătorie muzicală construită din contraste: forță și fragilitate, întuneric și lumină, deznădejde și speranță.
Patru nume confirmate și alte trupe pregătite să urce pe scenă
Primele formații anunțate pentru ediția din 2026 vin din patru țări:
*Decemberance (Grecia)
*Hartlight (Franța)
*Pantheist (Marea Britanie)
*Dor de Duh (România)
Organizatorii promit însă că lista nu se oprește aici. Alte trupe urmează să fie anunțate în perioada următoare, pentru că lineup-ul final al festivalului este încă în construcție.
Mai mult decât concerte: artă, ateliere și after party-uri
Symphonic Metal Echoes își propune să depășească formatul unui festival muzical convențional. Pe lângă concerte, programul va include ateliere de muzică și pictură, precum și expoziții de pictură și fotografie.
Serile vor continua după concerte cu after party-uri, oferind publicului ocazia de a păstra energia festivalului până târziu în noapte.
În centrul evenimentului rămâne însă muzica și capacitatea ei de a crea conexiuni între oameni. De la pasajele copleșitoare și întunecate ale doom metalului până la construcțiile atmosferice și dramatismul symphonic metalului, festivalul își propune să ofere o experiență în care emoția și comunitatea sunt la fel de importante precum sunetul.
Într-un spațiu cu o puternică încărcătură istorică și arhitecturală, Symphonic Metal Echoes 2026 promite să transforme Alba Iulia într-un punct de întâlnire pentru iubitorii metalului simfonic și ai genurilor sale conexe.
Biletele vor fi disponibile exclusiv pe Ambilet.ro.
Organizatorii îi invită pe fani să rămână aproape pentru următoarele anunțuri și pentru dezvăluirea tuturor trupelor care vor completa scena celei de-a treia ediții Symphonic Metal Echoes.
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