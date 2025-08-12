Rămâi conectat

Aproape 700 de trasee noi de escaladă și alpinism amenajate în Munții Trascău în ultimii 10 ani: A apărut ghidul actualizat al traseelor, realizat de albaiulianul Dan Anghel

Lucian Daramus

Publicat

acum 11 ore

în

În ultimul deceniu în Munții Trascău au fost amenajate aproape 700 de trasee noi de escaladă și alpinism.

Un ghid actualizat al traseelor a fost realizat de Dan Anghel, în parteneriat cu Clubul Alpin Român – Brașov.

Citește și: Paradisul ascuns din Apuseni: Lângă Zlatna, unde se întâlnesc Munţii Trascăului şi Munţii Metaliferi, se află o zonă turistică spectaculoasă, dar puţin exploatată

Intitulat „Munții Trascău – Ghidul Traseelor de Escaladă”, volumul reprezintă o ediție reeditată, lansată la 10 ani de la versiunea precedentă.

Ghidul cuprinde informații detaliate atât despre traseele de escaladă sportivă, cât și despre cele cu mai multe lungimi de coardă.

Are 260 de pagini bogate în conținut, cu informații utile pentru pasionații de cățărare pe stâncă.

„Mulțumim lui Dan Anghel pentru efortul remarcabil depus în documentarea și editarea acestui ghid valoros! Pentru comandă 0745 055 42”, au transmis reprezentanții Clubului Alpin Român – Brașov.

