Aproape 700 de trasee noi de escaladă și alpinism amenajate în Munții Trascău în ultimii 10 ani: A apărut ghidul actualizat al traseelor, realizat de albaiulianul Dan Anghel

Aproape 700 de trasee noi de escaladă și alpinism amenajate în Munții Trascău în ultimii 10 ani: A apărut ghidul actualizat al traseelor, realizat de Dan Anghel

În ultimul deceniu în Munții Trascău au fost amenajate aproape 700 de trasee noi de escaladă și alpinism.

Un ghid actualizat al traseelor a fost realizat de Dan Anghel, în parteneriat cu Clubul Alpin Român – Brașov.

Intitulat „Munții Trascău – Ghidul Traseelor de Escaladă”, volumul reprezintă o ediție reeditată, lansată la 10 ani de la versiunea precedentă.

Ghidul cuprinde informații detaliate atât despre traseele de escaladă sportivă, cât și despre cele cu mai multe lungimi de coardă.

Are 260 de pagini bogate în conținut, cu informații utile pentru pasionații de cățărare pe stâncă.

„Mulțumim lui Dan Anghel pentru efortul remarcabil depus în documentarea și editarea acestui ghid valoros! Pentru comandă 0745 055 42”, au transmis reprezentanții Clubului Alpin Român – Brașov.

