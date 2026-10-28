Doi acumulatori furați de trei tineri dintr-o mașină parcată: Ce a decis Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat miercuri, 28 octombrie 2026, sentința în dosarul a trei tineri acuzați de furt calificat, comis la Sântimbru. Niciunul nu va merge, deocamdată, la închisoare. Soluția poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

Potrivit rechizitoriului, preluat integral de instanță, cei trei au intrat într-o grădină împrejmuită, unde era parcat un autoturism Opel. Au spart geamul mic al portierei stânga spate și au luat doi acumulatori auto, unul de pe bancheta din spate și unul din compartimentul motorului. Fapta s-a petrecut seara, între orele 19:30 și 20:00. Prejudiciul a fost estimat la 700 de lei.

Anchetatorii au stabilit că unul dintre acumulatori a fost vândut unui sătean, iar celălalt a fost abandonat în spatele unui magazin, după ce un potențial cumpărător nu a mai răspuns la telefon. Ambele baterii au fost ridicate de polițiști, iar persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind recuperat.

Toți cei trei inculpați și-au recunoscut faptele și au cerut judecarea pe baza probelor din urmărirea penală. Instanța a admis cererea. Pedepsele au fost calculate cu reducerea cu o treime a limitelor legale, prevăzută pentru această procedură:

*Tânăr de 21 de ani, minor la data faptei: măsura educativă a asistării zilnice, pentru 6 luni. Va urma un curs de formare profesională și se va prezenta la Serviciul de Probațiune. Instanța a reținut un risc mediu de reiterare a comportamentului infracțional, dar și o personalitate „în formare” și relații de familie îmbunătățite.

*Inculpat de 22 de ani: 1 an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe 2 ani. Instanța a reținut că acesta mai primise trei măsuri educative, toate pentru infracțiuni contra patrimoniului (5, 4 și 6 luni de asistare zilnică). Pentru că a comis fapta de față ca major, concurând cu faptele din minorat, s-a aplicat doar pedeapsa, nu și măsurile educative neprivative de libertate.

*Inculpat de 23 de ani: 1 an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe 2 ani. Este la primul contact cu legea penală, iar instanța a reținut cooperarea și sinceritatea sa.

Ambii inculpați majori la data comiterii faptei vor presta câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei și al unui operator de drumuri. Ei trebuie, în plus, să respecte măsurile de supraveghere ale Serviciului de Probațiune, între care prezentarea la datele fixate, primirea vizitelor consilierului și anunțarea schimbării locuinței sau a locului de muncă.

Instanța le-a atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor sau o nouă infracțiune în termenul de supraveghere duce la revocarea amânării și la executarea pedepsei în regim de detenție. În cazul tânărului de 21 de ani, măsura educativă poate fi înlocuită cu internarea într-un centru educativ sau de detenție.

Cei trei vor plăti împreună 1.200 de lei cheltuieli avansate de stat.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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