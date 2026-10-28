Doi acumulatori furați de trei tineri dintr-o mașină parcată: Ce a decis Judecătoria Alba Iulia
Doi acumulatori furați de trei tineri dintr-o mașină parcată: Ce a decis Judecătoria Alba Iulia
Judecătoria Alba Iulia a pronunțat miercuri, 28 octombrie 2026, sentința în dosarul a trei tineri acuzați de furt calificat, comis la Sântimbru. Niciunul nu va merge, deocamdată, la închisoare. Soluția poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.
Potrivit rechizitoriului, preluat integral de instanță, cei trei au intrat într-o grădină împrejmuită, unde era parcat un autoturism Opel. Au spart geamul mic al portierei stânga spate și au luat doi acumulatori auto, unul de pe bancheta din spate și unul din compartimentul motorului. Fapta s-a petrecut seara, între orele 19:30 și 20:00. Prejudiciul a fost estimat la 700 de lei.
Anchetatorii au stabilit că unul dintre acumulatori a fost vândut unui sătean, iar celălalt a fost abandonat în spatele unui magazin, după ce un potențial cumpărător nu a mai răspuns la telefon. Ambele baterii au fost ridicate de polițiști, iar persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul fiind recuperat.
Toți cei trei inculpați și-au recunoscut faptele și au cerut judecarea pe baza probelor din urmărirea penală. Instanța a admis cererea. Pedepsele au fost calculate cu reducerea cu o treime a limitelor legale, prevăzută pentru această procedură:
*Tânăr de 21 de ani, minor la data faptei: măsura educativă a asistării zilnice, pentru 6 luni. Va urma un curs de formare profesională și se va prezenta la Serviciul de Probațiune. Instanța a reținut un risc mediu de reiterare a comportamentului infracțional, dar și o personalitate „în formare” și relații de familie îmbunătățite.
*Inculpat de 22 de ani: 1 an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe 2 ani. Instanța a reținut că acesta mai primise trei măsuri educative, toate pentru infracțiuni contra patrimoniului (5, 4 și 6 luni de asistare zilnică). Pentru că a comis fapta de față ca major, concurând cu faptele din minorat, s-a aplicat doar pedeapsa, nu și măsurile educative neprivative de libertate.
*Inculpat de 23 de ani: 1 an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe 2 ani. Este la primul contact cu legea penală, iar instanța a reținut cooperarea și sinceritatea sa.
Ambii inculpați majori la data comiterii faptei vor presta câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei și al unui operator de drumuri. Ei trebuie, în plus, să respecte măsurile de supraveghere ale Serviciului de Probațiune, între care prezentarea la datele fixate, primirea vizitelor consilierului și anunțarea schimbării locuinței sau a locului de muncă.
Instanța le-a atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor sau o nouă infracțiune în termenul de supraveghere duce la revocarea amânării și la executarea pedepsei în regim de detenție. În cazul tânărului de 21 de ani, măsura educativă poate fi înlocuită cu internarea într-un centru educativ sau de detenție.
Cei trei vor plăti împreună 1.200 de lei cheltuieli avansate de stat.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Ce pedeapsă a primit un tânăr din Coșlariu care a lovit un bărbat cu pumnul în față: Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Ce pedeapsă a primit un tânăr din Coșlariu care a lovit un bărbat cu pumnul în față: Decizie la Judecătoria Alba Iulia Un tânăr de 21 de ani din Coșlariu a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru lovire sau alte violențe, după un conflict din aprilie […]
Bărbat de 33 de ani, încarcerat la Penitenciarul Aiud, condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a distrus aparate de jocuri de noroc
Bărbat de 33 de ani, încarcerat la Penitenciarul Aiud, condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a distrus aparate de jocuri de noroc Un bărbat de 33 de ani, aflat deja în executarea unei pedepse la Penitenciarul Aiud, a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru distrugerea mai multor aparate de tip slot machine […]
Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud achiziționează un sistem de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu AI
Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud achiziționează un sistem de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu AI Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud a lansat o procedură de achiziție pentru un sistem modern de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu inteligență artificială, inclusiv instalare, documentație și mentenanță. Valoarea totală estimată a achiziției este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Iosif Rus, cel mai vârstnic român, a împlinit 111 ani: Veteranul de război a fost decorat cu Emblema de Onoare a Armatei României
Iosif Rus, cel mai vârstnic român, a împlinit 111 ani: Veteranul de război a fost decorat cu Emblema de Onoare...
Când ar putea fi deschisă circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești: Care este stadiul lucrărilor și ce mai este de realizat
Când ar putea fi deschisă circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești: Care este stadiul lucrărilor și ce mai este...
Știrea Zilei
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită...
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște de la Alba Iulia
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a...
Curier Județean
Ce pedeapsă a primit un tânăr din Coșlariu care a lovit un bărbat cu pumnul în față: Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Ce pedeapsă a primit un tânăr din Coșlariu care a lovit un bărbat cu pumnul în față: Decizie la Judecătoria...
Doi acumulatori furați de trei tineri dintr-o mașină parcată: Ce a decis Judecătoria Alba Iulia
Doi acumulatori furați de trei tineri dintr-o mașină parcată: Ce a decis Judecătoria Alba Iulia Judecătoria Alba Iulia a pronunțat...
Politică Administrație
Foto | La Cugir, fondurile europene reconfigurează viitorul urbei. Noi spații verzi, zone pentru agrement și trasee pentru biciclete
La Cugir, fondurile europene reconfigurează viitorul urbei. Noi spații verzi, zone pentru agrement și trasee pentru biciclete Orașul Cugir își...
Video | Sensuri unice și parcări gratuite în mai multe zone din Blaj! Primăria pregătește o schimbare majoră a circulației
Sensuri unice și parcări gratuite în mai multe zone din Blaj! Primăria pregătește o schimbare majoră a circulației Municipiul Blaj...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...