ANPIS a făcut plăți de peste două miliarde de lei în România pentru plata beneficiilor sociale în luna februarie 2026
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat în această lună fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistenţă socială aferente lunii februarie 2026.
Astfel, au fost virate: peste 1,1 miliarde de lei pentru 3.574.292 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii; peste 573 milioane de lei pentru 148.585 beneficiari de indemnizaţii pentru creşterea copilului; peste 55 milioane de lei pentru 72.490 beneficiari ai stimulentului de inserţie; peste 586 milioane de lei pentru drepturile celor 933.193 de persoane cu dizabilităţi; peste 14 milioane de lei pentru 13.690 beneficiari de alocaţii lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA; aproape 3 milioane de lei pentru 3.531 beneficiari ai indemnizaţiei lunare de hrană pentru persoanele cu TBC; aproape 37 milioane de lei pentru 28.114 beneficiari ai alocaţiei de plasament; peste 174 milioane de lei pentru 262.454 beneficiari ai venitului minim de incluziune.
De asemenea, au fost virate peste 6 milioane de lei pentru 193.570 de familii vulnerabile şi persoane singure au beneficiat de ajutor şi supliment pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, peste 4,8 milioane de lei pentru 52.318 de familii vulnerabile şi persoane singure au beneficiat de ajutor şi supliment pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, peste 1,5 milioane de lei pentru 9.993 de familii vulnerabile şi persoane singure au beneficiat de ajutor şi supliment pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, peste 14 milioane de lei pentru 641.541 de persoane/familii vulnerabile au primit ajutor şi supliment pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi aproape 36 de milioane de lei pentru 718.066 de beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflaţi în situaţia de sărăcie energetică.
sursa: ANPIS
