LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 MARTIE 2025: 529 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 MARTIE 2025: 529 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 MARTIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055
ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 6 [email protected]
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 15 0744654454
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0734115538
ALBA IULIA ALBA SOLAR SRL INGINER ELECTRICIAN 3 0741747009
ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 [email protected]
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. FIZIOKINETOTERAPEUT 5 [email protected]
ALBA IULIA MEDCARE KINETO S.R.L. FIZIOKINETOTERAPEUT 3 [email protected]
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0258810234
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL AGENT DE TURISM TOUR-OPERATOR 1 0770901090
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0751163676
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 8 0744134389
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL MASEUR 2 0723278582
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 1 0723278582
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOTERAPIE, BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 2 0723278582
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 0257216644
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0257216644
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA KLAUS MESAGER SRL CURIER 1 0744256764
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0747054712
ALBA IULIA REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 058/815237
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 0740619647
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA AGENTIA PENTRU DEZV.REG. CENTRU EXPERT ACHIZITII PUBLICE 5 0258818816
ALBA IULIA AGENTIA PENTRU DEZV.REG. CENTRU EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 7 0258818816
ALBA IULIA AGENTIA PENTRU DEZV.REG. CENTRU CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5 0258818816
ALBA IULIA SAN MARCO ALBA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0724086573
ALBA IULIA SAN MARCO ALBA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0724086573
ALBA IULIA SAN MARCO ALBA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0724086573
ALBA IULIA SCULEAGRO SRL MANIPULANT MARFURI 1 0724086573
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055
ALBA IULIA WISE FINANCIAL EXPERT S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0729809816
ALBA IULIA VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0244434203
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR CONGELATE DE PATISERIE SI PANIFICATIE 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL CONTROLOR FINANCIAR 1 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0372133794
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0744134389
ALBA IULIA BOSFOR CENTRU SRL AJUTOR BUCATAR 1 0740417302
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 5 0784102424
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ANALIST SERVICII CLIENT 1 0372133794
ALBA IULIA COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0751018703
ALBA IULIA ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258806501
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3 0258842275
ALBA IULIA GANDY HATEGAN SNC VÂNZATOR 2 0744608950
ALBA IULIA ASOCIATIA MARIA ELISEEA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0727306293
ALBA IULIA ASOCIATIA MARIA ELISEEA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0727306293
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0747054712
BARABANT Utu & Lav Taxi SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0741581296
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745
CRICAU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743885608
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL PLANIFICATOR 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANAGER DE ZONA 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0745353599
IGHIEL TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0258813641
OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1 0721367218
OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL MAGAZINER 1 0721367218î
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 3 0722672725
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 0762188862
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0358112254
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0358112254
AIUD RAMERA FRESH S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742212343
AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0743016221
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744709382
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 8 0258861661
CICAU SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 4 0214500111
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL ZIDAR RESTAURATOR 1 0742197675
GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0742197675
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 5 0743393812
RAMETEA II.LAKATOS BOTOND OSPATAR (CHELNER) 1 0729412874
RADESTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258861553
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU MATIAS SRL VÂNZATOR 1 0788444414
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
BLAJ AMTO UNIVERSAL S.R.L MANIPULANT MARFURI 1 0765025566
BLAJ PEK KOLI SRL BRUTAR 3 [email protected]
VALEA LUNGA LANGENTHAL SRL PAVATOR 3 0766882482
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD LA BEST BUNICI S.R.L. BARMAN 2 0757333246
ARIESENI S.C. MIDEEA PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 0258/77555
BISTRA OVIDAL STATION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0743909130
BISTRA APUSENI PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0741078145
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264
CAMPENI EUROMIDOS PROTECT S.R.L. CASIER 1 0749839418
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0744612264
CAMPENI MONOPOLIS SA TEHNICIAN ECONOMIST 4 [email protected]
CAMPENI MONOPOLIS SA Inginer in productia alimentara 1 [email protected]
CAMPENI MONOPOLIS SA ÎMBUTELIATOR FLUIDE SUB PRESIUNE 1 [email protected]
CARPINIS YAX SYSTEM SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0731353222
GOIESTI ARIESUL MIC VIDRA SRL VÂNZATOR 1 0757049185
HOREA TRAVIPAN PLUS SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
LUPSA VIO DELISS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0751311037
SALCIUA DE JOS VALI & RARES TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0749383833
SALCIUA DE SUS LEMBUS PROD S.R.L. CARAUS 1 0746272898
TAU BISTRA CERTA CONS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730244833
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL AMBALATOR MANUAL 2 0734418187
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0734418187
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL RECTIFICATOR DANTURA CANELURI 1 0734418187
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865
SANBENEDIC AGRO PLANT LUPEAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 8 0770428296
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 5 0729399259
PETRESTI RONITEX ALBA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0753633118
RAHAU PFA BARSAN DANIELA PREPARATOR PRODUSE LACTATE 2 0759656395
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744393975
SASCIORI SC Maier Technology Srl OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752826367
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0756064618
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176
SEBES SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 4 0214500111
SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBES METROPOL FAMOISA SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
SEBES FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100
SEBES FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 0212038100
SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258731690
SEBES LINCOLN PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 16 0258763150
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0358401269
SEBES OWA PRO S.R.L. CASIER 1 [email protected]
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0745580122
SEBES ATAC SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0744200381
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. CONTABIL-SEF 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 0724232863
SEBES MedLife SA Bucuresti Sucursala Timisoara ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0728757515
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745619243
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0724232863
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 4 0743515200
SEBES ACCOUNTING LEX EXPERT CONTABIL 1 0743150974
SEBES SAVINI DUE SRL CONTROLOR CALITATE 1 0752199005
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII ECHIPAMENT ELECTRIC DIN CENTRALE, STATII SI POSTURI DE TRANSFORMARE ELECTRICE 1 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. MAISTRU ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 0372479405
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372479405
SUGAG TICA CRETU CONSTRUCTII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0743199310
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
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REZULTATE olimpiada de LIMBA ENGLEZĂ, etapa județeană, în Alba: Premiile și mențiunile obținute de elevi
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Politică Administrație
VIDEO | Lucrările la noua Grădiniță cu P.P. nr. 16 din Alba Iulia au fost recepționate: 160 de preșcolari vor beneficia de spații moderne și dotări europene
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Tudose, despre varianta în care Antonescu ar pierde alegerile: ”Ne ducem pe drumul acela unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, la loc cu verdeaţă cu toţii
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Obiceiuri, tradiții și superstiții de Buna Vestire: Zi aducătoare de veste minunată în care oamenii nu au voie să se certe. Credincioșii au dezlegare la pește
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25 martie: Ziua naţională a pădurilor: De la dezastre naturale la defrișări, aceste importante resurse au nevoie de ajutorul nostru
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