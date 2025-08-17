ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 august 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post unic vacant de designer debutant în cadrul Secției Relații publice și Marketing cultural.

Condiţiile specifice de participare sunt:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (studii superioare de lungă durată) în Domeniul fundamental (DFI): Științe umaniste și arte, Ramura de științe (RSI): Arte, Domeniul de licență (DL) Arte vizuale, Specializarea (S): Arte plastice, Arte plastice – Fotografie – Videoprocesarea computerizată a imaginii, Design, Design ambiental.

• cunoștințe avansate de utilizare a suitei Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, InDesign etc.);

• disponibilitate la program prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica, sărbători legale, datorită specificului instituției muzeale;

• nu se solicită vechime în specialitatea studiilor.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 15 septembrie 2025, ora 10:00, proba scrisă, după cum, urmează:

-1 Post de arheolog, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad profesional I– COR 263206

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– DFI Științe umaniste și arte, RSI Istorie, DL Istorie, S (licență) Arheologie, dovada înscrierii la Doctorat sau Diploma doctor în domeniul Istorie, specializarea Arheologie, înscris în registrul Arheologilor din România în calitatea minimă de specialist, specialist în epocă romană sau medievală (doctor sau doctorand).

Vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Rezultatele finale se afișează la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor și pe pagina de internet a acestuia, la secțiunea special creată în acest scop(palatulprincipilor.ro/Locuri de muncă), în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea mențiunii “admis” sau “respins”.

*COMUNA ŞUGAG, cu sediul în comuna ŞUGAG, str.Valea Frumoasei, nr.180, judeţul ALBA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Șofer I (microbus școlar), cod COR 832201, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, 8 h/zi, 40 h/săptămână, studii M/G, din cadrul compartimentului Transport Public Local.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii (obligatoriu): studii medii/generale;

– vechime (obligatoriu): vechime în muncă cel puțin 5 ani;

– să dețină atestat profesional pentru transport persoane, să fie posesor al permisului de conducere valabil categoriile B, B1, C1, C, D, D1, BE, C1E, CE, D1E, DE, să aiba cunoștințe de mecanică auto, sa detină aviz psihologic de la un cabinet medical avizat de ministerul transporturilor;

Relaţii suplimentare la sediul: COMUNA ŞUGAG, str.Valea Frumoasei, nr.180, judeţul ALBA, persoană de contact: Bădilă Ovidiu Nicu. telefon 0258746177.

*Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Aiud, Jud.Alba, str. Ecaterina Varga, Nr.6, e-mail: [email protected]

Denumirea postului – Șef serviciu grad II, în cadrul Serviciului Administrativ

Numarul posturilor – 1 post vacant

– normă întreagă

– nivel studii – superioare (S)

– specialitatea – Științe inginerești/ Științe economice/ Științe administrative

Compartiment/Structură -Serviciul Administrativ

Nivelul postului – funcție de conducere

Durata timpului de lucru – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Perioada – durată nedeterminată

Conditiile specifice necesare participării la concurs

• Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma / studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licentă sau echivalentă, în domeniul – Științe inginerești/ Științe economice/ Științe administrative.

• Vechime: minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

• Cunostinte operare calculator – nivel mediu.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

– 2 posturi vacante de asistent medical principal generalist, PL – Compartiment Sterilizare;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-5 ani vechime ca asistent medical;

-examen pentru obţinerea gradului principal;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia, județul Alba – 1 POST ANTRENOR POWERLIFTING

-1 POST ANTRENOR ASISTENT HALTERE

Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare sunt:

-studii medii,diploma bacalaureat;

-scoala de antrenori,specializarea powerlifting,respectiv haltere;

-carnet de antrenor, ,specializarea powerlifting,respectiv haltere;

-nu necesita vechime ambele posturi;

-cerinte specifice: delegari,disponibilitate pentru lucru in program prelungit

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

• 1 post vacant inginer debutant (întreținere aparatură medicală) secția ATI

Condiţiile specifice de participare la concurs:

• absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diploma de licență – inginerie medicală;

• cunostinte operare PC;

• fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală, normă întreagă, 6 ore/zi, 30 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Laboratorului radiologie și imagistică medicală

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist, specialitatea radiologie și imagistică medicală;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE COMUNALĂ BLAJ, cu sediul în str. Păcii, nr. 1, Blaj, județul Alba, în temeiul H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă (în iulie 2025) după cum urmează:

-Muncitor necalificat – Ingrijitor animale la Adapostul de caini fara stapan, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi și 40 ore/saptamana.

Condiții specifice:

– nivelul studiilor: studii generale;

• fara vechime în muncă;

• alte condiții specifice:- disponibilitate imediată;

• abilitaţi, calități și aptitudini necesare: seriozitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, rabdare, viteza de reacție.

Telefon: 0752242313; Email: [email protected]

Persoană de contact: Moldovan Simona, Referent Resurse Umane.

*Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post vacant de administrator financiar I S, pe durată nedeterminată, cu timp de lucru normal 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, funcție de execuție, contabilitate/personal didactic-auxiliar.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în contabilitate sau domeniul economic

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), nivel avansat

3. Experiența în contabilitate bugetară, în unități de învățământ și pe proiecte cu Fonduri europene, constituie avantaj

4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare, abilităţi de învățare si utilizare a programelor software

5. Vechimea în specialitatea studiilor de 10 ani.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon 0258816938.

Persoana de contact Pop Patricia, având funcția de secretar de concurs.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post unic aferent funcției contractuale de execuție vacante :

-ȘEF FORMAȚIE MUNCITORI – 1 post în cadrul compartimentului Administrativ de la Căminul pentru Persoane Vârstnice

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii Medii

– Permis de conducere : categoria B;

– Constituie avantaj : Calificare în domeniul tehnic și cunoștințe operare calculator;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected].

*Școala Gimnazială Singidava Cugir, județul Alba – Bucătar studii medii, post vacantabil, perioadă nedeterminată (1 post)

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacantabil de Bucătar studii medii:

Nivelul studiilor:

-minim 10 clase+ certificat de calificare autorizat de Ministerul muncii sau

-8 clase + învățământ profesional +certificat de calificare autorizat de Ministerul Muncii

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu se solicită

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06-20 august 2025, între orele 8.00-14.00, la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, biroul Secretariat, tel: 0258/751091 sau 0258/751727

*Școala Gimnazială Singidava Cugir, județul Alba – Îngrijitor studii medii, post vacantabil, perioadă nedeterminată (2 posturi)

Condiții specifice:

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant:

– Nivelul studiilor:

o minim 10 clase

sau

o 8 clase + învățământ profesional

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu se solicită

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 06-20 august 2025, între orele 8.00-14.00, la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, biroul Secretariat, tel: 0258/751091 sau 0258/751727.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI