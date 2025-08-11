LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055
ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745209939
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2 0745209939
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0723278582
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0723278582
ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 4 0784102424
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 2 0754388344
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754388344
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 3 [email protected]
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL BRUTAR 1 0740171899
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0732160798
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258810234
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA MANAGER 1 0213122266
ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0213167884
ALBA IULIA DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0234513330
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 0788364937
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 7 0744321023
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 2 0735177570
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1 0372568911
ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0258818900
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 0258842275
ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L TÂMPLAR UNIVERSAL 2 [email protected]
ALBA IULIA S.C. BRICO HOLZ SERVICES.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 [email protected]
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30 0254206600
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA E.ON ENERGIE ROMANIA SEF UNITATE ELEMENTARA DE LUCRU 1 [email protected]
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. STIVUITORIST 2 0744321023
ALBA IULIA BEST LOGISTIC DANIEL SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0746918690
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0744551424
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0734115538
ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
ALBA IULIA ASOCIATIA EURO<26 FORMATOR 1 0737638242
ALBA IULIA P&C GLOBAL RECRUITMENT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0755885544
ALBA IULIA SELCAN TOUR SRL MANIPULANT MARFURI 3 0732211711
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL INGINER CONSTRUCTII HIDROTEHNICE 1 0730244833
ALBA IULIA URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0730244833
ALBA IULIA ALBA SOLAR SRL INGINER ELECTRICIAN 3 0741747009
ALBA IULIA LUCILORE DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0736370022
ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 [email protected]
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806130
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0747983742
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747983742
ALBA IULIA MARANI STAR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744771592
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA PHYSIOBASIC S.R.L. FIZIOKINETOTERAPEUT 5 [email protected]
ALBA IULIA MEDCARE KINETO S.R.L. FIZIOKINETOTERAPEUT 3 [email protected]
BARABANT KANGOOPACK S.R.L. REPREZENTANT COMERCIAL 1 [email protected]
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0721367218
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218
OARDA ELIT SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0721367218
OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745829530
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218
OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE 1 0721367218
OARDA SATROTEC SRL SCULER-MATRITER 1 0771406571
OARDA SATROTEC SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0771406571
OARDA ELIT SRL LACATUS MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0721367218
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744709382
AIUD GALILEO TASTY SRL AJUTOR BUCATAR 4 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 0762188862
AIUD GEORGIA CATERING SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL AGENT DE SECURITATE 3 0743016221
AIUD ACF TEAM LOGISTIC SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0744472431
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL ASISTENT COMERCIAL 1 0742212343
AIUDUL DE SUS MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 [email protected]
MIHALT SC SIRIUS RO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 0774481473
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU MATIAS SRL BRUTAR 1 0788444414
SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR BUCATAR 1 0788444413
SANTIMBRU ASOCIATIA SATUL BUNICILOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788444413
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
BLAJ APACTTA SA ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA 1 [email protected]
BLAJ STAGHOUSE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258780555
ABRUD LA BEST BUNICI S.R.L. BARMAN 1 [email protected]
ARIESENI S.C. MIDEEA PLUS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0258775353
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI ZENCOFFEE SRL Barman preparator de cafea (barista) 1 0742924527
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0258771839
CAMPENI ALL WOODEN SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0746683613
GARDE GENERAL FANBON CONSTRUCŢII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746095832
HOREA OLYDEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0760465980
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FINISOR TERASAMENTE 2 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]
LUPSA S.C. INOVATIE DEDICARE TRUST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0742632447
SUGAG DAINER SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743199310
TAU BISTRA CERTA CONS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0730244833
TAU BISTRA CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1 0730244833
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866
CUGIR MOLDO INTER SPEDITION SRL AMBALATOR MANUAL 1 0734418187
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742212343
OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0742212343
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. AUDITOR INTERN 1 [email protected]
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
OCNA MURES MOARA MIRESTEAN SRL VÂNZATOR 2 0726721263
OCNA MURES ALCERAM ROUD SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0761955631
OCNA MURES ALCERAM ROUD SRL FIERAR BETONIST 7 0761955631
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL SPALATOR VEHICULE 1 0737899539
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. STIVUITORIST 2 0747028149
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0765208008
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0765208008
PIANU DE SUS OVI GYM MOTO SRL AJUTOR BUCATAR 2 0766412577
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 [email protected]
SASCIORI SC Maier Technology Srl OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752826367
SASCIORI EMAAR EXPERT CONSTRUCT FVL SRL BARMAN PREPARATOR 2 0753998717
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0769222866
SEBES SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0723240811
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES OWA PRO S.R.L. VÂNZATOR 2 [email protected]
SEBES MOTOBOOM SRL MECANIC AUTO 1 0746250022
SEBES MOTOBOOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0746250022
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0756064618
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176
SEBES MUNTHIU VET S.R.L. ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 1 769289761
SEBES DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258731066
VINGARD DMX CONSTRUCTION S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0740067002
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS DANIEL IOANA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 [email protected]
