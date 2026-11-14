Foto | Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos

Cățelușa Pinko, ambasadoarea blândeții: O lecție despre iubire, respect și responsabilitate, la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos

La Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos, o cățelușă și un medic veterinar au adus în mijlocul copiilor o lecție pe care nicio imagine și nicio explicație nu ar fi putut să o înlocuiască pe deplin: întâlnirea cu o ființă ale cărei nevoi și emoții merită cunoscute și respectate.

Activitatea, desfășurată în cadrul proiectului de parteneriat „Lumea necuvântătoarelor”, a avut-o ca invitată pe Mădălina Jibotean, medic veterinar în cadrul cabinetului Bestromvets. Alături de ea s-a aflat Pinko, o cățelușă din rasa Malamut, care a transformat curiozitatea copiilor într-o ocazie de apropiere, învățare și grijă.

Cu răbdare și explicații adaptate vârstei, medicul veterinar i-a ajutat pe preșcolari să descopere că un animal are nevoie de mult mai mult decât de hrană. Are nevoie de adăpost, îngrijire medicală, mișcare, joacă, siguranță și iubire. Copiii au ales imaginile pe care invitata le-a așezat și le-a explicat, construind împreună posterul „Drepturile cățelului”. Au explorat „Geanta medicului veterinar”, au descoperit obiecte folosite în îngrijirea animalelor și, printr-un joc de șnuruire, au condus cățelul din imagine către ceea ce îi este necesar pentru o viață bună.

Dincolo de activitățile pregătite, întâlnirea a avut un moment care i-a dat o însemnătate aparte. Un copil despre care mama le spusese cadrelor didactice că se teme foarte mult de câini a reușit să o mângâie pe Pinko. Gestul nu înseamnă că teama a dispărut, dar reprezintă un pas prețios, făcut în ritmul copilului. Uneori, valoarea unei experiențe educative se vede tocmai într-o asemenea apropiere: o mână întinsă cu încredere acolo unde, înainte, exista teamă.

Pentru prof. educație timpurie Mihaela Rotaru, această activitate unește două responsabilități asumate zi de zi: educația copiilor și salvarea/educarea câinilor aflați în nevoie. Experiența îngrijirii animalelor rănite sau abandonate, dar și a încrederii pe care acestea o recapătă prin răbdare și grijă, susține o convingere profundă: respectul pentru viață trebuie cultivat încă din copilărie. Iar prezența unui medic veterinar în grădiniță dă acestei convingeri o formă concretă, accesibilă celor mici.

Astfel de întâlniri merită să își găsească un loc firesc în grădinițe și școli. Copiii au nevoie să afle cum se apropie în siguranță de un animal, cum îi recunosc nevoile și de ce acesta nu este o jucărie, ci o ființă față de care avem responsabilități. Au nevoie de adulți care să le arate cum arată grija în practică și de experiențe în care blândețea, răbdarea și respectul pot fi exersate.

Colaborarea dintre cadrele didactice și profesioniștii din comunitate poate oferi educației tocmai această profunzime: ceea ce copilul descoperă la grădiniță capătă sens în viața de fiecare zi. O întâlnire atent pregătită cu un medic veterinar și un câine obișnuit cu prezența copiilor poate deschide conversații esențiale despre protecție, suferință, încredere și responsabilitate.

Activitățile au fost coordonate de cadrele didactice Mihaela Rotaru, Camelia Matei, Silvia Stroia, Daniela Crețiu, Dalia Budiu, Simona Olar și Iboi Mihaela Riedel.

Mulțumirile se îndreaptă către medicul veterinar Mădălina Jibotean, membră a frumoasei echipe Bestromvets, pentru generozitatea de a aduce profesia sa aproape de copii și pentru felul în care a transformat o vizită într-o lecție de viață.

La Vințu de Jos, grija față de animale a primit un chip, un nume și o amintire: Pinko. Pentru copii, aceasta poate fi începutul unui fel mai atent și mai blând de a privi ființele alături de care trăiesc.

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