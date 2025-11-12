Rămâi conectat

Actualitate

ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 18 minute

în

De

ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară în prezent o amplă operațiune de verificare a veniturilor obținute de mai mulți artiști din industria muzicii de petrecere și nu numai, pentru a determina dacă aceștia și-au declarat corect sumele încasate și au achitat taxele datorate statului.

Potrivit unor surse citate de Profit.ro, inspectorii fiscali analizează în detaliu fluxurile financiare ale zecilor de cântăreți, în unele cazuri anchetele fiind îngreunate de rețele de firme și contracte complexe, derulate inclusiv prin alte state europene. O parte dintre artiști beneficiază de sprijinul unor avocați și consultanți fiscali care încearcă să întârzie procedurile prin amânări repetate și documentație incompletă.

Citește și: Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în Napoli, Italia. Anunțul Poliției

Cazul Dani Mocanu: 1,6 milioane lei obligații fiscale nedeclarate

Printre cazurile deja finalizate de inspectorii Antifraudă se numără și cel al manelistului Dani Mocanu, la care ANAF a identificat obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei și creanțe suplimentare de peste 710.000 de lei, aferente drepturilor de autor.

În urma controalelor, s-a constatat că artistul, prin intermediul a cinci firme și două persoane fizice controlate de el sau de membrii familiei, a cesionat drepturile de autor cu titlu gratuit, redirecționând astfel veniturile din platforme precum YouTube, TikTok sau Facebook. Veniturile au fost declarate parțial sau incorect, iar unele societăți au dedus ilegal TVA pentru autovehicule utilizate în scop personal.

„Unii artiști folosesc lanțuri de firme și cesiuni succesive pentru a ascunde fluxurile reale de bani. Există cazuri în care drepturile de proprietate intelectuală au fost cesionate prin Luxemburg sau alte state, ceea ce complică investigațiile”, au declarat surse apropiate anchetei.

Pe lista celor verificați se mai află și alți interpreți cunoscuți din industria muzicală, dosarele acestora fiind în diferite stadii de finalizare. Sursele precizează că aceste verificări sunt de durată, deoarece implică tranzacții internaționale, cesiuni repetate ale drepturilor de autor și structuri de firme dificil de urmărit.

ANAF colaborează, în anumite cazuri, cu autorități fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene pentru obținerea documentelor justificative privind veniturile nedeclarate.

Averile mari, în atenția Fiscului

Operațiunea din industria muzicală face parte dintr-un program mai amplu al ANAF de control al persoanelor fizice cu averi mari, după ce instituția a raportat rezultate record în 2025.

În județul Cluj, inspectorii au descoperit persoane care au obținut venituri de peste 100 de milioane de lei fără să plătească taxele aferente. Cea mai mare sumă identificată aparține unui contribuabil cu venituri nedeclarate de 172 milioane de lei. În total, doar trei persoane din județ au cumulat venituri de 337 milioane lei, iar Fiscul a stabilit obligații suplimentare de 93 milioane lei.

La nivel național, în al doilea trimestru al anului, ANAF a descoperit venituri suplimentare nedeclarate de aproape 400 milioane lei, de cinci ori mai mult decât în primele trei luni ale anului, iar numărul controalelor a crescut de la 132 la 167.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

11 noiembrie 2025

De

Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 11 noiembrie 2025, că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate, ca răspuns la solicitările mediului de afaceri și ale camerelor de comerț. Decizia face parte dintr-o serie de măsuri menite să […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 14 ore

în

11 noiembrie 2025

De

Economistul Radu Georgescu, despre scăderea consumului după majorarea TVA-ului: „Românii au mâncat non-stop în ultima săptămână din iulie… și au rumegat în august” Economistul Radu Georgescu a scris pe rețele sociale despre starea economiei românești, pornind de la două rapoarte recente, unul al Eurostat privind consumul alimentar și altul al grupului Ahold Delhaize, proprietarul lanțurilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

11 noiembrie 2025

De

Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni ANM a emis luni, 10 noiembrie 2025, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în perioada 10-23 noiembrie. După ploi, vremea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 18 minute

ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare

ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară...
Actualitateacum 12 ore

Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări

Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări Premierul Ilie Bolojan a anunțat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul unei LEGENDE

12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul...
Ştirea zileiacum 12 ore

Bianca Todorescu, din județul Alba, scrie istorie în powerlifting. Prima femeie româncă medaliată mondial la seniori

Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting este din județul Alba Bianca Todorescu a devenit...

Curier Județean

Curier Județeanacum 49 de minute

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți...
Curier Județeanacum 17 ore

FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint

Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Politică Administrațieacum 3 ore

Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”

Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
Opinii - Comentariiacum o zi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea