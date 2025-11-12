ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare
ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară în prezent o amplă operațiune de verificare a veniturilor obținute de mai mulți artiști din industria muzicii de petrecere și nu numai, pentru a determina dacă aceștia și-au declarat corect sumele încasate și au achitat taxele datorate statului.
Potrivit unor surse citate de Profit.ro, inspectorii fiscali analizează în detaliu fluxurile financiare ale zecilor de cântăreți, în unele cazuri anchetele fiind îngreunate de rețele de firme și contracte complexe, derulate inclusiv prin alte state europene. O parte dintre artiști beneficiază de sprijinul unor avocați și consultanți fiscali care încearcă să întârzie procedurile prin amânări repetate și documentație incompletă.
Cazul Dani Mocanu: 1,6 milioane lei obligații fiscale nedeclarate
Printre cazurile deja finalizate de inspectorii Antifraudă se numără și cel al manelistului Dani Mocanu, la care ANAF a identificat obligații fiscale nedeclarate de 1,6 milioane de lei și creanțe suplimentare de peste 710.000 de lei, aferente drepturilor de autor.
În urma controalelor, s-a constatat că artistul, prin intermediul a cinci firme și două persoane fizice controlate de el sau de membrii familiei, a cesionat drepturile de autor cu titlu gratuit, redirecționând astfel veniturile din platforme precum YouTube, TikTok sau Facebook. Veniturile au fost declarate parțial sau incorect, iar unele societăți au dedus ilegal TVA pentru autovehicule utilizate în scop personal.
„Unii artiști folosesc lanțuri de firme și cesiuni succesive pentru a ascunde fluxurile reale de bani. Există cazuri în care drepturile de proprietate intelectuală au fost cesionate prin Luxemburg sau alte state, ceea ce complică investigațiile”, au declarat surse apropiate anchetei.
Pe lista celor verificați se mai află și alți interpreți cunoscuți din industria muzicală, dosarele acestora fiind în diferite stadii de finalizare. Sursele precizează că aceste verificări sunt de durată, deoarece implică tranzacții internaționale, cesiuni repetate ale drepturilor de autor și structuri de firme dificil de urmărit.
ANAF colaborează, în anumite cazuri, cu autorități fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene pentru obținerea documentelor justificative privind veniturile nedeclarate.
Averile mari, în atenția Fiscului
Operațiunea din industria muzicală face parte dintr-un program mai amplu al ANAF de control al persoanelor fizice cu averi mari, după ce instituția a raportat rezultate record în 2025.
În județul Cluj, inspectorii au descoperit persoane care au obținut venituri de peste 100 de milioane de lei fără să plătească taxele aferente. Cea mai mare sumă identificată aparține unui contribuabil cu venituri nedeclarate de 172 milioane de lei. În total, doar trei persoane din județ au cumulat venituri de 337 milioane lei, iar Fiscul a stabilit obligații suplimentare de 93 milioane lei.
La nivel național, în al doilea trimestru al anului, ANAF a descoperit venituri suplimentare nedeclarate de aproape 400 milioane lei, de cinci ori mai mult decât în primele trei luni ale anului, iar numărul controalelor a crescut de la 132 la 167.
