Gemul făcut în casă de bunica, TVA neîncasat. Șeful ANAF: „Intră la deficit!”
Șeful ANAF: Gemurile făcute în casă sunt TVA neîncasat și intră la deficit
Gemul „făcut în casă de bunica” ar putea fi contabilizat ca impozit neîncasat. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat că România încearcă să calculeze mai corect deficitul de TVA, deoarece, în prezent, în acest indicator este inclus și „gemul pe care îl face în casă bunica”.
Miercuri, 15 octombrie, la Antena 3, Adrian Nica a explicat că produsele realizate pentru consumul propriu afectează nivelul general de colectare al TVA în România, conform recomandărilor Comisiei Europene.
Șeful ANAF a precizat că alte țări, precum Bulgaria, au apelat la asistență de specialitate pentru a calcula mai corect diferențele din gap-ul de TVA și că România încearcă să facă același lucru: „Asta încercăm să facem și noi, să ne prezentăm mai bine și mai corect către Comisia Europeană”.
El a adăugat că discuția despre autoconsum, specific României, este de notorietate în spațiul public: „Și ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica”. Întrebat dacă acest lucru contează la gap-ul de TVA, Nica a răspuns: „Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”.
În 2022, România a înregistrat cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană. Acesta reprezintă diferența dintre TVA-ul ce ar trebui încasat conform legislației și TVA-ul efectiv colectat, fiind un indicator folosit pentru a evalua frauda fiscală, evaziunea, insolvențele și erorile administrative.
