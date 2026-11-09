Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026: Importurile continuă să devanseze exporturile
Deficitul comercial al României a depășit 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026: Importurile continuă să devanseze exporturile
Deficitul comercial al României a ajuns la 25,537 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). Diferența dintre exporturi și importuri s-a adâncit cu 883,7 milioane de euro, semnalând menținerea dezechilibrului în comerțul exterior.
În intervalul ianuarie-septembrie 2026, exporturile României au totalizat 75,272 miliarde de euro, înregistrând un avans de 4,3% comparativ cu perioada similară din 2025. În același timp, importurile au însumat 100,809 miliarde de euro, în creștere cu 4,1%.
Doar în luna septembrie, exporturile au atins 9,462 miliarde de euro, cu 6,3% peste nivelul din aceeași lună a anului precedent. Importurile au avut însă un ritm de creștere mai accelerat, de 9,8%, ajungând la 12,540 miliarde de euro. În consecință, deficitul comercial lunar s-a ridicat la 3,077 miliarde de euro.
Structura comerțului exterior rămâne dominată de mașini și echipamente de transport, care au reprezentat 45,4% din totalul exporturilor și 36,9% din importuri. Alte produse manufacturate au avut, de asemenea, o pondere importantă, de 26,6% în exporturi și 27% în importuri.
În relația comercială cu statele membre ale Uniunii Europene, schimburile de bunuri au însumat 53,958 miliarde de euro la exporturi și 73,067 miliarde de euro la importuri. Acestea au reprezentat 71,7% din totalul exporturilor și 72,5% din totalul importurilor României.
În ceea ce privește comerțul cu statele din afara UE, exporturile au totalizat 21,313 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 27,742 miliarde de euro. Schimburile extra-comunitare au reprezentat 28,3% din exporturi și 27,5% din importuri.
Potrivit INS, balanța comercială FOB/CIF este calculată ca diferență între valoarea exporturilor FOB și cea a importurilor CIF. Prețul FOB include valoarea bunurilor și cheltuielile aferente transportului până la punctul de îmbarcare, în timp ce prețul CIF include suplimentar costurile asigurării și transportului internațional.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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