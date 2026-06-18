Alexandru Pelici, antrenor la CSM Olimpia Satu Mare, formație de unde Cristian Pustai a plecat la… CSM Unirea Alba Iulia!

Alexandru Pelici va prelua CSM Olimpia Satu Mare, echipă părăsită de Cristian Pustai, care a preferat propunerea venită de la CSM Unirea Alba Iulia, unde este preferatul lui Bogdan Apostu.

Pelici a plecat în iarnă de la gruparea din Cetatea Marii Unrii, după un conflict latent cu oficialii „alb-negri”, ce dura de câteva luni, chiar dacă depărțirea a fost cosmetizată „de comun acord”, fiind înlocuit de Dragoș Militaru, la rându-i substituit recent de… Cristian Pustai. A activat la Minaur Baia Mare în play-off-ul Seriei 4 din Liga 3, 8 partide, dar nu a rămas la gruparea băimăreană.

E foarte posibil ca Olimpia Satu Mare să fie din nou adversara Unirii Alba Iulia în campaniea de promovaee din stagiunea viitoare, asta dacă nu cumva Olimpia satu Mare va căntinua în Liga 2, ținâdn cont de scandalul FRF-Ștefăneștii de Jos, sau problemele altor echipe cu licența

Un prim nume pe lista de achiziți a sătmărenilor este atacantul Denis Golda, golgheterul Unirii Alba Iulia în sezonul anterior, cu 18 reușite

CSM Olimpia Satu Mare începe reconstrucţia după retrogradarea în Liga 3, iar banca tehnică va fi preluată de Alex Pelici, notează jurnalistul Emanuel Roşu.

Antrenorul de 52 de ani vine într-un moment dificil pentru club, care a rămas fără Cristian Pustai şi trebuie să îşi refacă lotul înaintea noului sezon.

Formaţia sătmăreană a încheiat sezonul trecut cu retrogradare sportivă, după numai un an petrecut în Liga 2, iar conducerea a analizat mai multe variante pentru postul de antrenor principal. În cele din urmă, alegerea merge spre Pelici, tehnician cu experienţă importantă în fotbalul românesc.

Alex Pelici are licenţă UEFA Pro şi a mai pregătit echipe precum FC Argeş, CS Mioveni, CSM Reşiţa, Ripensia Timişoara, FC Hermannstadt, FC Braşov şi Unirea Alba Iulia. Ultima sa experienţă a fost la CSM Unirea Alba Iulia, de unde a plecat în decembrie 2025.

Pentru CSM Olimpia, numirea lui Pelici poate reprezenta primul pas spre stabilitate, într-un proiect care va avea nevoie de răbdare, transferuri inspirate şi obiective realiste. Clubul trebuie să îşi reconstruiască lotul şi să stabilească rapid direcţia pentru sezonul următor.

Sursa: Prima Sport

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