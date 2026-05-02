FOTO: Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1)! Pelici, piedică pentru fosta sa echipă! „Alb-negrii”, remiză cu regrete imense

Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1)! Pelici, piedică pentru fosta sa echipă! „Alb-negrii”, remiză cu regrete imense

Unirea Alba Iulia nu a reușit să învingă a doua oară în play-off pe Minaur Baia Mare, 1-1 (1-0), iar „alb-negrii” au pierdut două puncte prețioase în cursa pentru promovarea în Liga 2

Nebunie la vârf, cu 3 echipe aflate la egalitate de puncte 18, SCM Zalău, CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, despărțite de golaveraj!

Unirea Alba Iulia a ratat 3 puncte imense la Baia Mare. Scorul a fost deschis de Fetița (45+1), șut de la distanță a jucătorului inspirat titularizat de Dragoș Militaru.

Unirea Alba Iulia s-a împiedicat în al doilea meci direct cu Minaur Baia Mare, maramureșenii ieșind total din calcule pentru locul secund, unde oricum aveau șanse minime.

În actul secund, portarul Ducan a avut două intervenții senzaționale la R. Stănescu (72) și Mureșan (74). }ns[ inevitabilul s-a produs iar R. Stănescu, căpitanul gazdelor a reluat cu capul din careul mic, la centrarea lui Chinde (81). Se joacă cu garda jos, Giurgiu (84) – șut peste și Ardei (87) – paradă a portarului. au semnat ocaziile din finalul de an.

Un meci cu o încărcătură specială din toate punctele de vedere, cu antrenorul Alexandru Pelici iarăși în fața foștilor elevi, la o lună distanță (0-1 pe „Cetate”, la jocul său de debut). Cu 4 puncte în spate Minaur avea două succese succesive (ultimul 4-1 cu Metalurgistul Cugir) și s-a aflat în fața ultimei șanse în a se înscrie în calculele luptei pentru locul 2, care ar asigura prezența la barajul de promovare. O dispută cu o miză imensă pentru „alb-negrii”, în condițiile în care în ultimele 3 deplasări au luat două puncte.

Arbitri M. Motan, T. Şillo (ambii Târgovişte), I. Onicescu (Glodeni), rezervă A. Bulzan (Oradea) Observatori C. Danșa (Satu Mare), I. Toth (Ernei)

Foto: Lucian DANCIU

