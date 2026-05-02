FOTO: Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1)! Pelici, piedică pentru fosta sa echipă! „Alb-negrii”, remiză cu regrete imense
Unirea Alba Iulia nu a reușit să învingă a doua oară în play-off pe Minaur Baia Mare, 1-1 (1-0), iar „alb-negrii” au pierdut două puncte prețioase în cursa pentru promovarea în Liga 2
Nebunie la vârf, cu 3 echipe aflate la egalitate de puncte 18, SCM Zalău, CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, despărțite de golaveraj!
Citește și: UPDATE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare 1-0 (0-0) | Banyoi, gol izbăvitor pentru „alb-negri!” Pelici, învins pe „Cetate”, după un meci incendiar, cu multe evenimente!!!
Unirea Alba Iulia a ratat 3 puncte imense la Baia Mare. Scorul a fost deschis de Fetița (45+1), șut de la distanță a jucătorului inspirat titularizat de Dragoș Militaru.
Unirea Alba Iulia s-a împiedicat în al doilea meci direct cu Minaur Baia Mare, maramureșenii ieșind total din calcule pentru locul secund, unde oricum aveau șanse minime.
În actul secund, portarul Ducan a avut două intervenții senzaționale la R. Stănescu (72) și Mureșan (74). }ns[ inevitabilul s-a produs iar R. Stănescu, căpitanul gazdelor a reluat cu capul din careul mic, la centrarea lui Chinde (81). Se joacă cu garda jos, Giurgiu (84) – șut peste și Ardei (87) – paradă a portarului. au semnat ocaziile din finalul de an.
Un meci cu o încărcătură specială din toate punctele de vedere, cu antrenorul Alexandru Pelici iarăși în fața foștilor elevi, la o lună distanță (0-1 pe „Cetate”, la jocul său de debut). Cu 4 puncte în spate Minaur avea două succese succesive (ultimul 4-1 cu Metalurgistul Cugir) și s-a aflat în fața ultimei șanse în a se înscrie în calculele luptei pentru locul 2, care ar asigura prezența la barajul de promovare. O dispută cu o miză imensă pentru „alb-negrii”, în condițiile în care în ultimele 3 deplasări au luat două puncte.
Arbitri M. Motan, T. Şillo (ambii Târgovişte), I. Onicescu (Glodeni), rezervă A. Bulzan (Oradea) Observatori C. Danșa (Satu Mare), I. Toth (Ernei)
Foto: Lucian DANCIU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7 | „Roș-albaștrii”, al patrulea eșec consecutiv!
SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7, din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, al patrulea eșec consecutiv! Prima etapă din returului play-off-ului Seriei 7, al patrulea eșec pentru Metalurgistul Cugir, 0-3 (0-1) cu SCM Zalău Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir – SCM Zalău 1-1 (0-0), în prima etapă din play-off! Remiză care nu […]
Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneul de Grand Slem
Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneu Organizatorii Roland Garros au anunțat lista jucătoarelor înscrise în calificările turneului de Grand Slam de la Paris. Printre sportivele care vor lupta pentru un loc pe tabloul principal se numără și două românce: Irina Begu, aflată […]
VIDEO | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia
Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit titlul de campioană europeană, vineri, 1 mai 2026, în prima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026. Competiția are loc la Pilsen (Cehia). Roxana Deac, sportivă antrenată de Ovidiu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Șofer ,,teribilist” pe DN1C: A fost urmărit din elicopter de polițiști. A efectuat patru depășiri ilegale în 10 minute
Șofer ,,teribilist” pe DN1C: A fost urmărit din elicopter de polițiști. A efectuat patru depășiri ilegale în 10 minute Un...
Inconștiență pe drumurile din România: Peste 140 de şoferi prinşi că au consumat alcool într-o singură noapte, la nivel naţional
Inconștiență pe drumurile din România: Peste 140 de şoferi prinşi că au consumat alcool într-o singură noapte, la nivel naţional...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu era mizerie deloc”
Albaiulienii au petrecut de 1 Mai 2026, dar au făcut și curat. Cum arată zonele de relaxare după grătare: ,,Nu...
VIDEO | ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat
ACCIDENT rutier pe DJ 107 H, între Ighiu și Șard: Coliziune între o motocicletă și un autoturism. Trafic îngreunat Traficul...
Curier Județean
Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate” din excedentul bugetar al anului anterior
Ce licee, școli și grădinițe din Alba Iulia beneficiază în 2026 de sume „reportate” din excedentul bugetar al anului anterior...
Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la bugetul local al municipiului Alba Iulia
Care este suma totală pe care o primește în 2026 operatorul de transport STP sub formă de compensație de la...
Politică Administrație
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
FOTO | Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se vor încheia
Drumul dintre Zlatna și Almașu-Mare, la un pas de finalizare: Când vor fi reluate lucrările de asfaltare și când se...
Opinii Comentarii
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste
1 MAI muncitoresc: Serbările cu fast ale perioadei comuniste În fostele ţări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată...