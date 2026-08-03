Curier Județean

FOTO | Moment încărcat de emoție la Judecătoria Alba Iulia: Doamnele judecător Medruț Georgiana-Maria și Mitea Sara-Elena au depus jurământul solemn

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Moment încărcat de emoție la Judecătoria Alba Iulia: Doamnele judecător Medruț Georgiana-Maria și Mitea Sara-Elena au depus jurământul solemn

Două noi judecătoare și-au început oficial activitatea la Judecătoria Alba Iulia, după ce au depus, luni, 3 august, jurământul solemn în cadrul Adunării Generale a judecătorilor.

Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc în prezența colegilor din cadrul instanței, cele două asumându-și oficial responsabilitatea de a înfăptui actul de justiție prin rostirea jurământului.

Mesajul publicat de Judecătoria Alba Iulia este următorul: 

Astăzi, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Judecătoriei Alba Iulia, doamnele judecător Medruț Georgiana-Maria și Mitea Sara-Elena au depus jurământul solemn, marcând începutul oficial al activității lor în cadrul instanței noastre.

În prezența colegilor, cele două judecătoare au rostit cuvintele prin care și-au asumat, în forma sa cea mai solemnă, misiunea încredințată:

„Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” 

A fost un moment încărcat de emoție, demnitate și speranță, dar și o adevărată zi de sărbătoare pentru Judecătoria Alba Iulia.

Jurământul depus astăzi nu marchează doar începutul unui parcurs profesional, ci asumarea unei responsabilități fundamentale: aceea de a înfăptui justiția cu independență, echilibru, curaj și respect față de fiecare persoană care se adresează instanței.

Le urăm noilor noastre colege bun venit, putere, înțelepciune și un parcurs profesional împlinit, 

sub semnul onoarei, al conștiinței și al responsabilității.

Bun venit la Judecătoria Alba Iulia!

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