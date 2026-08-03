Curier Județean

UPDATE FOTO | Accident rutier în comuna Sohodol: Trei persoane asistate medical după ce un ATV după ce s-a răsturnat într-o vale

Bogdan Ilea

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Intervenție de urgență în comuna Sohodol: O persoană, posibil prinsă sub un ATV răsturnat într-o vale

Un accident rutier a avut loc în localitatea Gura Sohodolului, luni, 3 august 2026. Din primele informații disponibile este vorba despre un șofer care s-ar fi răsturnat cu ATV-ul într-o vale. 

Conform ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Gura Sohodolului, com. Sohodol.

Este vorba despre un ATV răsturnat în vale, posibil o persoana prinsa sub ATV.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

UPDATE ISU Alba:

Ca urmare a accidentului, 3 persoane sunt asistate medical la locul accidentului, constiente, cooperante.

UPDATE IPJ Alba:

Ca urmare a accidentului, 3 persoane sunt asistate medical la locul accidentului, constiente, cooperante.

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