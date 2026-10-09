Alee pietonală de aproape un kilometru, amenajată de-a lungul DN 74, între Ciuruleasa și Abrud, în Munții Apuseni: Undă verde pentru proiect de la Direcția Județeană de Mediu Alba

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare alee pietonală Ciuruleasa – Abrud, UAT Comuna Ciuruleasa, județul Alba”, propus a fi amplasat în comuna Ciuruleasa, satul Ciuruleasa, parțial în intravilan și parțial în extravilan, aferent DN 74, km 35+909 – km 36+823, județul Alba, CF nr. 72871 și CF nr. 72560 Ciuruleasa, titular UAT Comuna Ciuruleasa.

Primăria comunei Ciuruleasa intenționează să amenajeze o alee pietonală cu o lungime de aproximativ 914 metri de-a lungul DN74, pe partea stângă a drumului național, pentru a îmbunătăți siguranța pietonilor. Proiectul a intrat în procedura de solicitare a acordului de mediu.

Potrivit anunțului public, investiția este prevăzută pe raza satului Ciuruleasa, atât în intravilan, cât și în extravilan, pe sectorul DN74 cuprins între kilometrii 35+909 și 36+823.

Terenul aferent proiectului are o suprafață totală de 11.411 metri pătrați și aparține domeniului public al Statului Român, fiind predat în administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Ciuruleasa pe durata implementării investiției. Suprafața construită prevăzută este de 1.280 de metri pătrați, iar pentru organizarea de șantier sunt alocați 300 de metri pătrați.

Pavaj, borduri și sisteme de colectare a apelor

Conform soluției tehnice propuse, lucrările vor începe cu tăierea conturului cu disc și executarea terasamentelor, inclusiv corectarea taluzurilor, curățarea șanțurilor și realizarea săpăturilor necesare.

Aleea va avea un sistem rutier alcătuit din pavaj de tip dublu T, cu grosimi de 6 și 8 centimetri, montat pe un strat de nisip de 5 centimetri, un strat de piatră spartă sau balast stabilizat de 15 centimetri și un strat de balast ori piatră concasată de 20 de centimetri.

Delimitarea aleii va fi realizată cu borduri, atât pe partea dinspre DN74, cât și spre proprietățile private. În ceea ce privește gestionarea apelor pluviale, proiectul prevede amenajarea unor rigole prefabricate, refacerea șanțurilor de pământ și utilizarea podețelor tubulare existente pentru evacuarea apei.

Implementare estimată la trei ani

Durata estimată pentru implementarea proiectului este de 36 de luni. Amenajarea aleii pietonale urmărește crearea unui traseu destinat circulației pietonilor de-a lungul DN74, într-o zonă în care siguranța persoanelor care se deplasează pe jos reprezintă o preocupare importantă.

foto – cu rol ilustrativ

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