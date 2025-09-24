Rămâi conectat

Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria

acum 2 ore

Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria, din această lună

În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe „Arena Națională”, un meci amical împotriva Moldovei, primul din palmaresul oficial, la București, contra selecționatei țării vecine (joi, 9 octombrie, ora 21.00), și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei (duminică, 12 octombrie, ora 21.45) – confruntarea decisivă pentru „tricolori” pentru a mai spera la calificarea la turneul final.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate, iar lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior.

Din efectiv fac parte firesc, fotbaliștii din Alba, Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, și „spaniolul” Andrei Rațiu. În acest context, precizăm faptul că ex-uniristul Nicolae Stanciu a ajuns la începutul acestei luni în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”. În partida recentă de verificare cu Canada, din 5 septembrie, Stanciu i-a egalat la selecții (83) pe Marius Lăcătuș și Mircea Rednic, pe locul 9 în respectivul clasament regăsindu-se Bogdan Lobonț (86 de prezențe).

Iată lista preliminară: *portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo, 16 prezențe), Răzvan Sava (Udinese, debutant), Ionuț Radu (Celta de Vigo, 4); *fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano, 33/1), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 43/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 5/0), Bogdan Racovițan (Raków, 4/0), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti, 27/2), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, debutant); *mijlocași: Marius Marin (Pisa, 33/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos, 1/0), Olimpiu Moruțan (Aris Thessaloniki, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa, 84/15), Ianis Hagi (Alanyaspor, 47/6); *atacanți: Dennis Man (PSV Eindhoven, 39/10), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 31/5), Florinel Coman (Al-Gharafa, 20/2), Denis Drăguș (Eyüpspor 26/7).

