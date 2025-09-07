FOTO | Nicolae Stanciu în Top 10 selecții all-time la națională: I-a egalat pe Marius Lăcătuș și Mircea Rednic

Nicolae Stanciu în Top 10 selecții all-time la națională

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stamciu a intrat în Top 10 selecții all-time la echipa națională de fotbal a României.

Actualul „căpitan” al reprezentativei tricolore i-a egalat pe Marius Lăcătuș și Mircea Rednic.

Toți 3 au acum 83 de selecții.

Lider este Dorinel Munteanu, cu 134 de selecții, urmat de Gică Hagi – 124 și Gică Popescu – 115.

Pe următoarele poziții în Top 10 se mai regăsesc Ladislau Boloni – 102, Dan Petrescu – 95, Bogdan Stelea – 91, Michael Klein – 89 și Bogdan Lobonț – 86.

Nicolae Stanciu este înaintea unui alt meci la echipa națională, partida din deplasare cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial, programată marți, 9 septembrie 2025, de la ora 21.45.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI