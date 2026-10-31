FOTO | Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Open Orăștie – Șah Rapid: Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție
Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 la Open Orăștie – Șah Rapid: Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție
Sâmbătă, 31 octombrie, Orăștie a găzduit un puternic concurs de Șah Rapid. Aproape 100 de participanți de toate vârstele au luat startul la competiție. Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au obținut rezultate bune.
La general, Costachi Mihnea a obținut locul 2, podiumul fiind completat de maestrul internațional din India, Srinath Rao și Dima Ioan-Radu (Timișoara).
O prestație bună au avut și sportivii Cioară Nicolae-Răzvan, Marin Robert-Tiberiu și Șandru Nicolae.
Pentru Mihnea va urma o perioadă aglomerată din punct de vedere competițional. Șahistul va participa la Transilvania Chess Festival (Cluj-Napoca, 14-15 noiembrie), Campionatul Național de Șah Rapid și Blitz (Otopeni, 20-22 noiembrie) și Finala WFCC Fujairah Grand Prix (Emiratele Arabe Unite, 27-30 noiembrie).
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