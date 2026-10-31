Dovleacul, simbolul de Halloween, benefic pentru vedere, digestie și imunitate. Cum este recomandat să îl consumi

Dovleacul, unul dintre emblemele Halloween-ului, depășește rolul de simplu element decorativ și se remarcă prin valoarea sa nutritivă. Versatil și ușor de inclus într-o alimentație echilibrată, acesta poate contribui la menținerea sănătății și la buna funcționare a organismului.

Psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt principalele beneficii ale dovleacului și cum poate fi valorificat în rețete sănătoase. Toamna readuce în atenție ingrediente care și-au păstrat locul în bucătărie de la o generație la alta. Dovleacul se numără printre ele, într-un sezon în care tradițiile culinare se întâlnesc cu obiceiurile de Halloween.

Dovleacul, simbolul emblematic al Halloween-ului

Dovleacul sculptat este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Halloween-ului, iar asocierea sa cu această sărbătoare își are originile în folclorul irlandez. Tradiția este legată de legenda lui Stingy Jack, un personaj despre care se spune că ar fi păcălit în repetate rânduri diavolul și că, după moarte, nu ar fi fost primit nici în Rai, nici în Iad.

Potrivit povestirilor vechi, Jack a fost condamnat să rătăcească în întuneric, având drept lumină doar un cărbune aprins, pe care l-ar fi așezat într-un nap scobit. Legenda a inspirat obiceiul de a sculpta fețe în napi și de a introduce în interiorul lor surse de lumină, pentru a alunga spiritele rătăcitoare.

Tradiția a ajuns, odată cu imigranții irlandezi, în America de Nord, unde dovleacul, mai mare și mai ușor de sculptat, a înlocuit treptat napul și a devenit celebrul felinar de Halloween, cunoscut sub numele de „jack-o’-lantern”, denumire care se referă la dovleacul scobit și sculptat în care este așezată o sursă de lumină, de obicei o lumânare.

Dincolo de rolul decorativ, dovleacul poate fi integrat în alimentație, oferind numeroase beneficii pentru sănătate. Este important însă să alegi un soi destinat consumului, deoarece varietățile cultivate pentru decor pot avea un gust și o textură mai puțin plăcute. De asemenea, dovlecii sculptați și păstrați îndelung la temperatura camerei nu ar trebui consumați dacă nu au fost menținuți în condiții care să le asigure siguranța alimentară.

Care sunt principalele beneficii ale dovleacului

„Dovleacul are o valoare nutritivă ridicată și reprezintă o sursă importantă de beta-caroten, un carotenoid pe care organismul îl transformă în vitamina A. Acest nutrient contribuie la menținerea vederii normale, la sănătatea pielii și la funcționarea optimă a sistemului imunitar. Fibrele pe care le conține susțin digestia și contribuie la prelungirea senzației de sațietate, în timp ce potasiul joacă un rol important în funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos. Totodată, vitamina C și alți compuși antioxidanți contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Datorită conținutului ridicat de apă și aportului caloric redus, dovleacul poate fi inclus cu ușurință într-o alimentație echilibrată. Semințele de dovleac, o sursă valoroasă de nutrienți Pe lângă pulpă, și semințele de dovleac merită incluse în alimentație. Acestea furnizează proteine, grăsimi nesaturate și minerale esențiale, precum magneziul și zincul. Pot fi consumate coapte, drept gustare, sau adăugate în salate, iaurturi și cereale pentru a completa valoarea nutritivă a meselor. Spre deosebire de pulpă, semințele au un conținut caloric mai ridicat, motiv pentru care este recomandat să fie consumate în cantități moderate, preferabil fără adaos excesiv de sare.”, a explicat psihonutriționistul Gina Tăujan.

Cum poate fi transformat dovleacul într-o masă principală

Supa-cremă este una dintre cele mai simple modalități de a valorifica dovleacul. Aceasta poate fi aromatizată cu ghimbir ori turmeric, iar laptele de cocos sau pasta de susan îi pot conferi o consistență fină și un gust aparte. La final, semințele presărate deasupra adaugă o notă crocantă. Ingredientul poate fi inclus și într-un ghiveci de legume, alături de ardei, dovlecel, roșii, ceapă și verdețuri.

Pentru un preparat mai sățios, se pot adăuga năut sau fasole, care se potrivesc cu aroma ușor dulce a acestuia. O altă opțiune pentru zilele răcoroase de toamnă este tocănița. Dovleacul poate fi gătit împreună cu roșii, ceapă și usturoi, iar gustul poate fi intensificat cu ghimbir ori boia. În funcție de preferințe, lintea roșie sau năutul îi oferă un plus de consistență.

Dovleacul copt poate fi transformat cu ușurință și într-un desert simplu

Dovleacul copt este suficient de aromat pentru a fi savurat fără numeroase ingrediente. Poate fi tăiat în felii sau cuburi și ținut la cuptor până când se înmoaie și se caramelizează ușor, ceea ce îi intensifică dulceața naturală. La final, se pot adăuga scorțișoară și câteva nuci hidratate. Combinația este potrivită atât pentru micul dejun, cât și pentru o gustare.

O altă variantă este budinca de chia, preparată cu lapte sau o băutură vegetală, piure de dovleac, scorțișoară și puțină vanilie. Pentru un plus de prospețime și textură, desertul poate fi completat cu nuci ori felii de măr sau pară.

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