Aiudeanul Andrei Cordea a refuzat să joace pentru CFR Cluj pe „Ilie Oană”! Motivul: refuzul unui transfer tentant în China, cu salariu de un milion de euro

Aiudeanul Andrei Cordea a refuzat să joace pentru CFR Cluj pe „Ilie Oană”, în disputa cu Petrolul Ploiești, din Superligă! Motivul: refuzul unui transfer tentant în China, cu salariu de un milion de euro!

Andrei Cordea (27 de ani) a refuzat să joace în Petrolul – CFR Cluj! Fotbalistul din Alba este cel mai prolific juător al „vișiniilor” în stagiunea curentă, 6 goluri și 3 pase decisive. Avea o ofertă tentantă din China, de la Yunnan Yukun, cu un salariu de un milion de euro, în condițiile în care CFR Cluj are restanțe de ordinul sutelor de mii de euro către aiudean, care a ratat în această toamnă și un tyransfer la campioana Universitatea Craiova

CFR Cluj a primit o ofertă oficială în valoare de 550.000 de euro pentru transferul fotbalistului, în timp ce lui Andrei Cordea i s-a propus un salariu anual de 1 milion de euro.

Yunnan Yukun este echipa din China care i-ar fi oferit un salariu de un milion de euro lui Andrei Cordea, formație care ocupă locul 6 în prima ligă din China, potrivit prosport.ro. Aici evoluează și alți doi români, Andrei Burcă (33 de ani) și Alexandru Ioniță (31 de ani). Andrei Cordea are o clauză de reziliere la CFR Cluj de un milion de euro, iar oferta chinezilor este 550.000 de euro. Conform sursei citate anterior, ardelenii ar fi dispuși să se despartă de Cordea și pentru o sumă cuprinsă între 700.000 și 800.000 de euro.

Surse autorizate ale Gazetei Sporturilor susțin Cordea a refuzat să joace, simțindu-se trădat după ce conducerea, prin vocea lui Marian Copilu, l-a anunțat că-i refuză transferul în China.

Pe numele extremei dreapta a venit o ofertă de 600.000 de euro pentru un transfer în iarnă. Chinezii au cerut însă un răspuns rapid, iar acesta a fost negativ, un refuz deși conducerea îi făgăduise lui Cordea că avea să-l lase să plece la orice ofertă de minimum 500.000 de euro!

În contextul în care Cordea a ajutat clubul să evite sancțiuni financiare, acceptând reeșalonarea unor plăți, și în condițiile în care avea promisiunea că va fi lăsat să plece în schimbul unei jumătăți de milion de euro, el s-a simțit trădat și a refuzat să participe la meciul de sâmbătă, invocând probleme de natură medicală.

Jucătorul de bandă a fost aproape să plece de la CFR Cluj și în vară. A fost dorit de Universitatea Craiova, dar nu s-a ajuns la un acord între părți. Campioana României oferise 450.000 pentru serviciile sale.

Cordea a semnat cu CFR Cluj în vara lui 2025 și a înscris 21 de goluri în cele 56 de meciuri pentru echipa din Gruia. Și-a trecut în cont și alte 9 contribuții decisive, sub formă de assisturi sau penalty-uri obținute.

Sursa: Gazeta Sporturilor, Prosport; Foto: sportpictures.ro

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