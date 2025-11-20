Alba Iulia Transport Local SRL, firmă înființată sub administrarea Primăriei. Proiectul apare pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 26 noiembrie 2025
În cadrul ședinței Consiliului Local programată miercuri, 26 noiembrie 2025, pe ordinea de zi figurează la punctul 3 un „Proiect de hotărâre privind înființarea societății Alba Iulia Transport Local SRL”. Potrivit documentelor oficiale, noua firmă va fi creată sub forma unui SRL, fiind în subordinea Primăriei Alba Iulia.
Potrivit surselor ziaruluiunirea.ro, procesul de înființare al Alba Iulia Transport Local SRL a început oficial și a trecut prin toate verificările necesare pentru a fi recunoscută legal. Un pas important în acest demers este publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), care practic înseamnă că tot ce ține de această firmă devine transparent și oficial la nivel european.
Noua societate vine într-un context tensionat, după ce STP Alba Iulia, operatorul actual de transport, a anunțat reducerea programului de transport din cauza restanțelor financiare neachitate de Primărie, care se ridică la aproape zece milioane de lei. Aceste întârzieri au afectat salariile angajaților și au generat nemulțumiri în rândul călătorilor, care în ultimele luni s-au confruntat cu întârzieri, aglomerări și alte neplăceri legate de transportul public.
Primăria Alba Iulia a anunțat recent că noile măsuri pentru transportul local vor include investiții majore în infrastructură și flota auto.
Conform relatărilor ziarulunirea.ro, planurile municipalității prevăd achiziționarea a peste treizeci de autobuze și microbuze electrice, construirea unei autobaze moderne, introducerea unor bilete și abonamente mai accesibile și limitarea gratuității pentru pensionari în orele de vârf.
Primarul Gabriel Pleșa a declarat că proiectul privind înființarea societății de transport va intra pe ordinea de zi la sfârșitul lunii noiembrie, ceea ce se va concretiza în ședința programată pe data de 26 noiembrie.
