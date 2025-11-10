VIDEO | Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf

Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit după întâlnirea de luni, 10 noiembrie 2025, cu o parte din angajații STP, și despre planurile administrației locale în ceea ce privește transportul în comun.

O problemă spinoasă și care pune probleme albaiulienilor care folosesc mijloacele de transport în comun este programul de criză adoptat după ședința de Consiliu Local de la sfârșitul lunii octombrie 2025. Potrivit edilului de la Alba Iulia, frecvența curselor ar trebui să fie reluată cel mai probabil aproape integral sau se va face un mix probabil în funcție de bugetul pe care va fi alocat transportului local în ianuarie 2026.

Studiile de trafic ale administrației locale albaiulieni arată că undeva la 30-32%, mai exact cam o treime din populația orașului, folosește transportul public: ,,E adevărat că oamenii sunt nemulțumiți că stau mai mult în stație, o jumătate de oră și nu 10 minute cum era înainte, dar este o situație de criză. De la anul se poate reveni la o normalitate, în condițiile în care intervine altceva”, a declarat Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.

În ceea ce privește planurile Primăriei Alba Iulia, au fost deja începute demersurile pentru a crea o societate comercială, urmând ca la sfârșitul lunii noiembrie 2025 sau începutul lui decembrie, înființarea operatorului să intre pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local.

Primarul Municipiului Alba Iulia mai spune că a ajuns și primul autobuz electric din cele 21: ,,Mă bucur foarte mult, l-am testat vreo 3 zile, vreo 250 de kilometri încărcat, descărcat, corespunde. Săptămâna asta pe sfârșit ne vin încă 4. Le testăm și pe acestea. În decembrie, mai vin 4 și tot așa până avem cele 21 de autobuze electrice. După care încep să ne vină separat cele 6 microbuze electrice care sunt destinate tot transportului public și la noi și la comuna Ciugud, partenerul nostru în rural și cu care, desigur, ne dorim enorm să facem acel transport școlar pe care îl doresc de vreo 2 ani de zile de când am început proiectele de mobilitate. Deci pe partea de autobuze, trebuie să spunem celor care nu știu că și cele 13 autobuze electrice care circulă la Alba Iulia sunt tot ale primăriei și la sfârșitul contractului ne vor intra în flota noastră. Așadar o să avem undeva la 34-35 de autobuze electrice, plus microbuze. Vrem să avem în momentul în care pornim un transport electric și ecologic, să avem curse suficiente. Îmi doresc foarte mult să fie și biletul mai ieftin și abonamentul”.

Realizarea acestui obiectiv, internalizarea serviciului de transport public, va fi un plus pentru orașul Alba Iulia, dar și pentru economia bugetară, este de părere edilul: ,,95% din municipalitățile din România au serviciu intern și probabil că această cifră, acest procent zdrobitor, spune că asta e calea pentru a avea un transport public eficient și în care să poți, cu adevărat, să fii și performant, să poți să investești, să scrii proiecte, să-ți aduci autobuze, să-ți creezi autobază și alte lucruri de care e nevoie într-un astfel de serviciu”, mai precizează Gabriel Pleșa.

Referitor la viitoarea autobază, Primăria așteaptă descărcarea arheologică, iar dacă proiectul va trece de comisii cu conservarea in situ, se va merge pe această locație, administrația locală având totuși și un plan B în care să fie schimbat locul autobazei, dacă vestigiile nu pot fi conservate altcumva.

,,Vom accesa o finanțare nerambursabilă prin care să facem, de ce nu, un muzeu în aer liber acolo, care să fie un nou punct de atracție pentru turiști. Ne dorim acest lucru, dacă nu vom putea face autobaza. Oricum, vom vedea ce spun arheologii și dacă putem să conservăm porțiuni din ceea ce e mai important acolo și să poată fi vizitate, dar și să ne facem treaba noastră cu autobaza, atunci îmbinăm utilul cu plăcutul, dacă nu, avem planul B în care autobaza s-o construim în altă parte. Unde? Orientativ, va fi un loc bun, pot să vă spun că dincolo de calea ferată Noi am depus proiectul, noi ne batem pentru fondurile nerambursabile, erau undeva la 90 milioane de euro estimat și vrem să luăm cât mai mulți bani nerambursabili. Dacă nu, va trebui să facem eforturi bugetare proprii și le vom face, pentru că de autobază avem nevoie.

Ne trebuie un loc în care să fie stațiile de încărcare și autobuzele, dar putem și dintr-un container administrativ sau știu eu până vom avea o nouă autobază, nu ne trebuie una obligatoriu din 8 ianuarie 2027. De exemplu, am discutat cu cei de la Turda care din 2020-2021 sunt pe operator propriu și abia săptămâna viitoare inaugurează noua autobază”, a explicat primarul municipiului Alba Iulia.

În ceea ce privește reducerea gratuităților, Primăria nu are în vedere acest lucru deocamdată, cel puțin nu până la sărbătorile de iarnă: ,,Am primit mai multe sugestii că să limităm cumva orele în care au gratuit pensionarii, în orele de vârf, să nu aglomereze și mai mult, mai ales în condițiile de reducere a curselor, dar vom vedea. Știu din păcate, că fiind pensiile majoritatea foarte mici, acest transport îi ajută pe pensionari, dar nu cred că ar fi o problemă pentru dânșii care au toată ziua la dispoziție, să se încadreze în anumite ore. Nu am luat astfel de o hotărâre, ne vom gândi și vom încerca să facem ce este mai bine pentru toată lumea”, a concluzionat Gabriel Pleșa.

