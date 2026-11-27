Alba Iulia: Restricții de parcare de Ziua Națională 2026, pe mai multe străzi. Arterele vizate

Poliția Locală Alba Iulia îi roagă pe albaiulieni să nu parcheze pe trei străzi, în contextul manifestărilor organizate de 1 Decembrie 2026, Ziua Națională a României.

Potrivit unei informări publice, șoferii sunt rugați să elibereze și să nu ocupe locurile de parcare de pe străzile Crișan, Cetății și Aurel Vlaicu.

Măsura vizează asigurarea unui cadru sigur și fluent pentru desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale, dar și buna organizare a activităților specifice.

Reprezentanții instituției le cer cetățenilor și riveranilor să respecte restricțiile și să evite parcarea în zonele menționate pe durata evenimentelor.

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

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